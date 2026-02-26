الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فعاليات متنوعة في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»

فعاليات متنوعة في مهرجان «دبي لأصحاب الهمم»
26 فبراير 2026 13:00

 
دبي (الاتحاد)

انطلق المهرجان الرمضاني لنادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة كبيرة وفعاليات متنوعة رياضية وثقافية ومجتمعية، ودشّنت الكرة الطائرة مسابقات النشاط الرياضي، وأسفرت ضربة البداية عن فوز فريق «فزاع» على «الصم أ» 2/صفر فيما عبر «الصم ب» «المالية» بالنتيجة نفسها وفريق المتطوعين على «الفرسان» 2/صفر.
وتضمن اليوم الأول الفعاليات الثقافية والمجتمعية أبرزها يوم زايد للعمل الإنساني الذي اشتمل على مبادرة الوفاء للأسر ضمن عام الأسرة 2026.
وشهد المهرجان أيضا تدشين الدورة الرابعة عشرة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم تحت رعاية الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بمشاركة أكثر من 700 متسابق من مختلف الإعاقات.
ووجهت رئيسة الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم الشكر في كلمتها الافتتاحية إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم على رعايتها السنوية لمسابقة القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل من أجل تشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه.
من ناحيته أكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن تزامن «المهرجان الرمضاني» مع «عام الأسرة 2026» يجسّد تقوية الروابط من أجل تهيئة بيئات شاملة تزدهر فيها روح التعاون والمبادرات، التي تترجم فيها قيم المسؤولية المجتمعية.
ووجه بالرقاد الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم عل دعمها ورعايتها لمسابقة القرآن الكريم مؤكداً أنها أصبحت من أكبر المسابقات على مستوى الخليج.

