الجمعة 27 فبراير 2026
2000 متسابق في سباق الجري بالدورة الرياضية لحكومة عجمان

26 فبراير 2026 13:30

 
عجمان (وام)
اختُتم مساء أمس سباق الجري ضمن فعاليات الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها السادسة، بمشاركة قياسية تجاوزت 2000 متسابق من داخل الدولة وخارجها، وتضمّن السباق مسافات متنوعة شملت 10 و5 كيلومترات للكبار، إلى جانب مسافة 2 كيلومتر للعائلات والأطفال، ما أتاح فرصة المشاركة لمختلف الأعمار والمستويات البدنية.
وتخلّل السباق تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، حيث قام بتتويج الفائزين الدكتور خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على مواصلة التميُّز الرياضي.
وعلى هامش الفعاليات، اطّلع عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية تقدمهم الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي بإمارة عجمان، والدكتور خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، ويوسف عبدالرحمن النعيمي من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، يرافقهم أحمد الرئيسي مدير مكتب رئيس المجلس التنفيذي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، خلال جولة تفقدية على سير المنافسات ومستوى الجاهزية والتنظيم في مختلف مواقع الفعاليات ومتابعة الجوانب اللوجستية والخدمية المقدمة للمشاركين والجمهور، وتفقدوا عدداً من المنشآت والمرافق الرياضية المستضيفة للمنافسات.
وأشاد المسؤولون بحسن التنظيم والجاهزية العالية للمرافق، مؤكدين أن ما تشهده الدورة من تميُّز يعكس حجم الجهود المبذولة والتنسيق المتكامل بين الجهات المختلفة لإنجاح الحدث وإخراجه بصورة مشرّفة تليق بمكانة حكومة عجمان، وتعزز مكانة الدورة حدثاً رياضياً ومجتمعياً رائداً على مستوى الإمارة.

