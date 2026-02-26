«أجرد عذبة» يطارد «ضوء الهلال» في مضمار أبوظبي



عصام السيد (أبوظبي)

ينظم مضمار نادي أبوظبي للسباق، يوم غد الجمعة، سباقه الثاني عشر للموسم الجديد لسباقات الخيل 2025-2026، الذي يتألف من 7 سباقات للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل الذي ينطلق في الرابعة عصراً، 101 خيل، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 525 ألف درهم.

وخصّص الشوط الثاني والرئيس لمسافة 2200 متر، للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، من عمر 5 سنوات فما فوق، على لقب سباق ضوء الهلال (ذا كريسنت لايت ستيكس)، وقيمة جائزته 125.000 درهم.

ويطارد الجواد «أجرد عذبة» لياس للسباقات اللقب، وهو صاحب التصنيف الأعلى البالغ 116 رطلاً، وسبق له الفوز بسباق الفئة الأولى، وحلّ في المركز الثاني في سباق العنود للفئة الأولى قبل 25 يوماً.

وخصّص الشوط الأول لمسافة 2200 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق (قوائم)، على لقب كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، وقيمة جائزته 70 ألف درهم، وأقوي المرشحين «عذبي الشحانية».

ويتصدّر «ياسا» ترشيحات الشوط الثالث لمسافة 2200 متر المخصّص للخيول العربية الأصيلة التي لم تفز بسباقين، عمر 4 سنوات، على لقب سويل أوف ذا يونيون، وقيمة جائزته 66.000 درهم

وتتصدّر الفرس «سما العز» ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، المخصّص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-105) من عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب مسار المجد للميل، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

ويُعد «إف غاير» أبرز المرشحين في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر المخصّص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (0-95) من عمر 4 سنوات فما فوق، «إنتاج الإمارات»، على لقب دري الريح سبرنت، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

وخُصّص الشوط السادس لمسافة 1400 متر، للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (0-70) من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب ذا فلاش أوف ساند للتكافؤ، وقيمة جائزته 66.000 درهم، وأبرز المرشحين «ديوكدوم».

ويواجه «بيزارو» تحدياً قوياً في الشوط السابع لمسافة 1600 متر، المخصّص للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة من عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب ذا مجلس مايل، وقيمة جائزته 66.000 درهم.

ومن جهة أخري يحيي نجم البوب العالمي صاحب الألبومات البلاتينية جيسون ديرولو حفل ختام ما بعد السباقات الرسمي في النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي، والتي ستقام في مضمار ميدان يوم السبت 28 مارس 2026.

ويُعد الفنان جيسون ديرولو أحد أبرز نجوم الموسيقى البوب عالمياً، حيث باع أكثر من 250 مليون نسخة من أغانيه حول العالم، كما حصد 14 شهادة ألبومات بلاتينية في الولايات المتحدة الأميركية، ويشتهر ديرولو بحفلاته وعروضه المفعمة بالطاقة وأغانيه التي تصدرت قوائم الموسيقى العالمية.