برشلونة يدافع عن صدارة الدوري الإسباني أمام فياريال



مدريد (د ب أ)

يسعى فريق برشلونة إلى الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يستضيف فياريال مساء بعد غد السبت على ملعب سبوتيفاي كامب نو، في الجولة السادسة والعشرين من المسابقة. وستكون هذه المباراة قوية للغاية في ظل بحث الفريقان عن نقاط المباراة كاملة.

ويدخل برشلونة اللقاء متربعا على قمة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد 25 جولة، بينما يحتل فياريال المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ما يمنح المباراة أهمية كبيرة في سباق المراكز المتقدمة.

ورغم الفارق الذي يتجاوز عشر نقاط بين الفريقين، يدرك فياريال أن تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر سيمنحه دفعة معنوية هائلة في المراحل الحاسمة من الموسم.

أما برشلونة، فيسعى لمواصلة فرض هيمنته محلياً وتعزيز موقعه في الصدارة، خاصة مع اقتراب الموسم من مراحله الأخيرة. من الناحية الفنية، يظهر برشلونة قوة واضحة على ملعبه، إذ حقق ستة انتصارات متتالية في آخر ست مباريات بالدوري على أرضه، سجل خلالها 17 هدفاً واستقبل هدفين فقط، وهو ما يعكس صلابة دفاعية وفعالية هجومية كبيرة.

ومع ذلك، تعرض الفريق لبعض التعثرات مؤخراً خارج أرضه، أبرزها الخسارة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد، قبل أن يستعيد توازنه بفوز مريح على ليفانتي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

وسيكون ريال مدريد على موعد مع مباراة مهمة أمام ضيفه خيتافي يوم الاثنين المقبل. ويتطلع ريال مدريد للفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في ملاحقة برشلونة على القمة أو ربما الانفراد بالصدارة حال تعثر برشلونة أمام فياريال.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة، المتصدر، فيما يتواجد خيتافي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة. ويدخل الريال منتشيا بعد أن ضمن تأهله لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عقب فوزه على بنفيكا 2 / 1 أمس الأربعاء في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري الأبطال، ليصعد فائزا بمجموع المباراتين 3 / 1، حيث كان قد فاز في مباراة الذهاب 1 / صفر.

وتفتتح منافسات هذه الجولة غداً الجمعة عندما يلتقي ليفانتي مع ديبورتيفو ألافيس. وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم السبت حيث يلتقي رايو فايكانو مع أتلتيك بلباو، ومايوركا مع ريال سوسيداد، وريال أوفييدو مع أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى مواجهة برشلونة وفياريال.

وفي مباريات الأحد، يلتقي إلتشي مع إسبانيول، وبلنسية مع أوساسونا، وريال بيتيس مع أشبيلية، وجيرونا مع سلتا فيجو. وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين المقبل، حينما يستقبل ريال مدريد ضيفه خيتافي.