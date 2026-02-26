8600 متسابق يشاركون في سباق الجري بدورة ند الشبا الرياضية



دبي (الاتحاد)

يشارك 8682 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار في سباق الجري الذي يقام ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، وتنطلق المنافسات في الساعة 9:45 مساء الغد وستكون البداية بسباق 5 كم، على أن تكون نقطة الانطلاق والختام من مضمار سباقات الخيل (ميدان). وسيتم إطلاق السباقات على شكل مجموعات وبفاصل زمني مناسب.

وتتوزع فئات السباق على النحو التالي: في سباق 10 كم تقام الفئة المفتوحة (رجال) بمشاركة جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون من عمر 16 سنة فما فوق (مواليد 2010 فما دون)، إلى جانب الفئة المفتوحة (سيدات) بالشروط ذاتها للمواطنات والمقيمات ومواطنات دول المجلس.

أما سباق 5 كم فيشمل فئة الإماراتيين-رجال وفئة الإماراتيين-سيدات للمواطنين والمواطنات فقط من عمر 15 سنة فما فوق (مواليد 2011 فما دون)، إضافة إلى الفئة المفتوحة-رجال والفئة المفتوحة-سيدات للمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون من العمر نفسه، فضلًا عن الفئة العمرية (50 سنة فأكثر) رجال (مواليد 1976 فما دون ) والفئة العمرية (48 سنة فأكثر) سيدات (مواليد 1978 فما دون).

وفي سباق الصغار 5 كم تُفتح المشاركة ضمن الفئة المفتوحة، شباب والفئة المفتوحة، شابات لأعمار 13-14 سنة (مواليد 2012 إلى 2013)، وكذلك الفئة المفتوحة/ناشئين والفئة المفتوحة،ناشئات لأعمار 11-12 سنة (مواليد 2014 إلى 2015)، للمواطنين والمقيمين وفق كل فئة.

على صعيد متصل تواصلت منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم وتشهد منافسة قوية بين الفقر المشاركة؛ حيث حسم محاكم دبي مواجهته أمام مؤسسة دبي للإسعاف بنتيجة (43-31) ضمن مباريات المجموعة الأولى، فيما تفوقت هيئة تنمية المجتمع على سوانك للتطوير العقاري (36-20).

وفي المجموعة الثانية واصلت بلدية دبي نتائجها القوية بتغلبها على دائرة المالية (55-12)، بينما انتزعت هيئة كهرباء ومياه دبي فوزًا مهمًا على الهيئة الاتحادية للهوية (42-35). وبعد هذه الجولة، يتصدر محاكم دبي ترتيب المجموعة الأولى، وتتصدر بلدية دبي المجموعة الثانية وفق الترتيب المحدث حتى الآن.

من ناحية أخرى تصدر منتخب الإمارات مجموعته في بطولة ند الشبا لمنتخبات البادل بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة (3 - 0) ليتأهل كلاهما إلى دور نصف النهائي، ورافقهما منتخب الكويت الذي تغلب على إيران بنتيجة (2-1)، بالإضافة إلى البحرين الذي فاز على لبنان بنتيجة (2 - 1)، والمغرب الذي فاز على السعودية بنتيجة (3 - 0).