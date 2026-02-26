قمة «الرقم القياسي».. الجزيرة على أبواب التاريخ والشارقة يقاتل للنجاة



معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى قمة الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، حين يستضيف الجزيرة نظيره الشارقة في مواجهة تتجاوز إطار المنافسة التقليدية، لتدخل في حسابات التاريخ والأرقام القياسية، إلى جانب صراع النقاط في مرحلة حسّاسة من الموسم.

ويدخل الجزيرة اللقاء المرتقب مساء اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين في ديربي أبوظبي أمام الوحدة في الجولة الماضية، في انتصار أعاد للفريق الثقة وأكد عودته القوية في توقيت مثالي، ويسعى فخر أبوظبي لمواصلة الزخم وتحقيق الفوز الثالث توالياً، وهو ما لم ينجح في بلوغه منذ فبراير 2025، بعدما انتصر في آخر مباراتين بنتيجة واحدة (2-1) أمام كلباء والوحدة، ولن يكون «الانتصار» الليلة مجرد ثلاث نقاط، بل رسالة واضحة بأن الفريق عاد للمنافسة بقوة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل الشارقة المواجهة مثقلاً بخسارة صادمة أمام عجمان في الجولة الماضية، نتيجة وضعت الفريق تحت ضغط كبير، خاصة أنها الخسارة التاسعة هذا الموسم.

الملك يدرك أن أي تعثر جديد قد يقرّبه من رقم سلبي لم يبلغه منذ موسم 2016-2017 حين خسر 12 مباراة، لذلك يتمسك بتقديم أداء قوي يعيد الثقة ويصالح الجماهير في مرحلة لا تقبل المزيد من الهفوات.

وتاريخياً، تميل الكفة بوضوح إلى مصلحة الجزيرة، فقد التقى الفريقان 31 مرة في دوري المحترفين، حقق خلالها الجزيرة 17 انتصاراً مقابل 5 فقط للشارقة، فيما حضر التعادل في 9 مواجهات.

ويُعد الجزيرة –إلى جانب شباب الأهلي– أكثر الفرق تحقيقاً للفوز على الشارقة في تاريخ المسابقة برصيد 17 انتصاراً، ما يعني أن أي فوز جديد سيمنحه الانفراد بالرقم القياسي التاريخي كأكثر فريق تفوقاً على الملك في دوري المحترفين.

وتعكس الأرقام التهديفية التفوق ذاته، إذ سجل الجزيرة 60 هدفاً في شباك الشارقة، وهو الرقم الأعلى الذي استقبله الملك من أي فريق في المسابقة (بالتساوي مع الوحدة والعين)، مقابل 34 هدفاً فقط سجلها الشارقة في مرمى فخر أبوظبي. كما يتطلع الجزيرة لتحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً أمام الشارقة في موسم واحد للمرة الأولى منذ 2017-2018، ما يمنح اللقاء بُعداً إضافياً.

فيما يبقى اسم علي مبخوت حاضراً كهداف تاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، بينما يعوّل الشارقة على كايو لوكاس، الذي ساهم في 7 من آخر 12 هدفاً لفريقه أمام الجزيرة.

وبين طموح كتابة التاريخ ورغبة تضميد الجراح، تبدو قمة الجولة 18 مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، عنوانها الأبرز: من يملك الجرأة ليصنع الفارق في ليلة لا تعترف إلا بالأقوياء.