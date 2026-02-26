الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»

المصري باسم أمين يحرز لقب «دولية الشارقة للشطرنج»
26 فبراير 2026 19:20


الشارقة (وام)
تُوِّج الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين بلقب النسخة الحادية والثلاثين من بطولة الشارقة الدولية للشطرنج، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برعاية مجلس الشارقة الرياضي على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 225 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات.
جاء تتويج باسم أمين بعد أداء قوي وثابت في الجولات التسع أنهاها برصيد 8.5 نقطة ليحسم الصدارة بفارق نصف نقطة عن الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني ألكسندر زوباريف، الذي حلّ في المركز الثاني برصيد 8 نقاط متساوياً مع الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بوريا داريني صاحب المركز الثالث.
وحلّ الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الرابع برصيد 7.5 نقطة متساوياً مع الأذري قادر جوسينوف الذي جاء خامساً في منافسات اتّسمت بالقوة والندية حتى الجولة الأخيرة.
حضر اليوم الختامي وحفل التتويج تريم مطر تريم رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة وسط أجواء احتفالية عكست النجاح التنظيمي والفني للبطولة.

