الرياضة

انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة

انطلاق النسخة الخامسة من بطولة الدولة لرواد الطاولة في الشارقة
26 فبراير 2026 20:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 
تنطلق في التاسعة والنصف من مساء السبت منافسات النسخة الخامسة من بطولة الدولة للرواد لكرة الطاولة، والتي تُقام على صالة نادي الشارقة بالحزانة على مدار يومين، وتختتم مساء الأحد، بمشاركة واسعة من اللاعبين القدامى وأبطال الدولة والمؤسسين، في بطولة مفتوحة لجميع الجنسيات.
وتشهد البطولة إقامة المنافسات ضمن أربع فئات، تشمل: فردي الرجال من 40 إلى 50 عاماً، وفردي الرجال من 50 إلى 60 عاماً، وفردي الرجال فوق 60 عاماً، إلى جانب فئة فردي الرجال فوق 40 عاماً المخصصة للاعبي المنتخب الوطني والأندية السابقين.
وتُلعب البطولة بنظام المجموعات في الدور الأول، على أن تُقام الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، فيما تُجرى جميع المباريات بنظام ثلاثة أشواط من خمسة.
وتأتي النسخة الخامسة امتداداً للنجاحات التي حققتها النسخ الأربع الماضية، والتي شهدت إقبالاً متزايداً عاماً بعد عام، حيث تمثل البطولة فرصة للتلاقي واستعادة الذكريات بين الرعيل الأول للعبة والمؤسسين.
وكانت منافسات فئة المواطنين في النسخة الماضية، التي أقيمت في مارس 2025، قد شهدت تتويج خالد صقر، إداري المنتخبات الوطنية، باللقب عقب فوزه في النهائي على منافسه محمد الكعبي.

كرة الطاولة
اتحاد كرة الطاولة
دوري كرة الطاولة
