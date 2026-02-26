الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس

ألياسيم وميدفيديف إلى مربع الذهب في بطولة دبي للتنس
26 فبراير 2026 20:00


دبي (د ب أ)
واصل النجم الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم مسيرته الناجحة في منافسات فردي الرجال ببطولة دبي المفتوحة للتس لفئة الـ 500 نقطة، بعدما تأهل للدور قبل النهائي للمسابقة.
وصعد أوجيه ألياسيم، المصنف الأول للمسابقة، المقامة حالياً في دبي، للمربع الذهبي في البطولة، عقب فوزه على التشيكي جيري ليهيكا بنتيجة 6/ 3 و7/ 6 (7/ 2)، اليوم الخميس في دور الثمانية.
وبهذا الفوز، واصل أوجيه ألياسيم، الذي يطمح للتتويج باللقب للمرة الأولى في مسبرته بعدما بلغ نهائي المسابقة العام الماضي، تفوقه في مواجهاته المباشرة مع ليهيكا، بعدما حقق عليه انتصاره الثالث، مقابل فوز وحيد للاعب التشيكي.
ولعب إرسال أوجيه ألياسيم القوي دوراً مهماً في حسم المباراة لمصلحته، بعدما سدد 16 إرسالاً ساحقاً في اللقاء الذي استمر أقل من ساعتين، ولم يكسر منافسه التشيكي إرساله ولو لمرة واحدة.

أخبار ذات صلة
ميدفيديف يكتب الفصل الأخير في مشوار فافرينكا مع «دبي للتنس»
بطولة سوق دبي الحرة للتنس.. ميدفيديف وبوبليك إلى دور الـ 16

ويتمتع أوجيه ألياسيم بمستوى رائع منذ بلوغه العام الماضي نهائي بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) ضمن بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، حيث توج بلقب بطولة مونبلييه، وبلغ نهائي بطولة روتردام في الأسابيع القليلة الماضية.
ويسعى أوجيه ألياسيم، وصيف بطل بطولة دبي عام 2025، إلى تحقيق إنجاز أكبر، ما سيؤهله أيضاً للتقدم إلى المركز السادس في التصنيف العالمي المقبل. وضرب أوجيه ألياسيم موعداً في الدور قبل النهائي مع نظيره الروسي دانييل ميدفيديف، الذي حقق فوزاً كاسحاً على الأميركي جنسون بروكسبي، بنتيجة 6/ 2 و6/ 1 بفضل إرساله الممتاز، ليحجز مقعده في المربع الذهبي.
وقدم ميدفيديف، المصنف الثالث، الذي فاز باللقب عام 2023، أداء رائعاً في الإرسال طوال المباراة، علماً بأنه لم يخسر حتى الآن في أي مجموعة خلال هذه البطولة.

التنس
بطولة دبي الدولية للتنس
بطولات التنس
دانييل ميدفيديف
