الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية
أخبار اقتصادية
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بالتزكية.. عبدالله الوهيبي رئيساً لاتحاد الرياضات المائية رسمياً

بالتزكية.. عبدالله الوهيبي رئيساً لاتحاد الرياضات المائية رسمياً
26 فبراير 2026 22:02

 
علي معالي (دبي)
اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لاتحاد الرياضات المائية، بحضور 9 أندية هم أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، وتم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2024 – 2028، خلال الاجتماع الرسمي الذي خُصص لاستكمال العملية الانتخابية، في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، وأسفرت العملية الانتخابية عن فوز عبدالله محمد سالم الوهيبي برئاسة مجلس الإدارة بالتزكية، بعد ترشحه منفردًا لهذه الفئة، كما فازت شيخة محمد عبيد الزعابي بعضوية المجلس عن فئة المرأة بالتزكية، في خطوة تعزز تمثيل العنصر النسائي ودوره في تطوير الألعاب المائية.
وفي الفئة العامة لعضوية مجلس الإدارة، تم اعتماد فوز كل من عبدالله مبارك عبيد الزحمي، ومحمد عبدالله أبوشهاب السويدي، وعبدالواحد محمود عبدالله إسماعيل، بالتزكية أيضاً بعد تطابق عدد المرشحين مع عدد المقاعد المتاحة.
أعرب عبدالله الوهيبي عن تقديره للثقة التي جددتها الجمعية العمومية، قائلاً: «نفتخر بالثقة التي منحتمونا إياها، ونعتبرها مسؤولية كبيرة تدفعنا لمضاعفة الجهد لخدمة رياضاتنا المائية، نعد بأن نعمل بروح الفريق الواحد، ووضع مصلحة الرياضيين في مقدمة أولوياتنا، وتحقيق إنجازات تليق باسم دولة الإمارات، كما نثمّن دعم اللجنة الأولمبية والجهات الرياضية، ودور الإعلام في إبراز نجاحات الاتحاد، ونتطلع إلى تعاون أكبر خلال المرحلة المقبلة».
واختُتم الاجتماع بإعلان النتائج رسميًا وتوثيقها في محضر اللجنة، إيذانًا ببدء المجلس الجديد مهامه بخطة عمل تستهدف تطوير البرامج الفنية وتعزيز حضور الألعاب المائية محليًا وخارجياً.

