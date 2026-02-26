«الاتحاد للطيران» شريكاً رسمياً لـ «ماكلارين للسباقات»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ماكلارين للسباقات عن انضمام «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، شريكاً رسمياً لفريق ماكلارين ماستركارد للفورمولا -1 وفريق ماكلارين يونايتد أوتوسبورتس لسباقات التحمّل العالمية (WEC) في تحالف استراتيجي ينطلق من موسم 2026 ويمتدّ إلى ما بعده.

تجمع هذه الشراكة بين مؤسستين تتقاسمان التزاماً راسخاً بالابتكار والطموح وتقديم تجارب استثنائية للجماهير والعملاء حول العالم.

وفي نقطة التقاء فريدة بين إثارة حلبات السباق وعالم السفر الاستثنائي، تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة لتقريب الجماهير من قلب الحدث عبر شبكة الاتحاد للطيران المتنامية التي تمتدّ لأكثر من 100 وجهة حول العالم، مدعومة بتجارب تفاعلية غير مسبوقة.

وبينما تخوض ماكلارين منافساتها في بطولة العالم للفورمولا -1 وبطولة العالم للتحمّل، ستدعم الاتحاد للطيران الفريق من خلال شبكتها العالمية التي تربط أبرز وجهات السباقات، من الإمارات وأستراليا والصين واليابان إلى المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

وتحظى علامة الاتحاد للطيران بحضور بارز على سيارات فريق ماكلارين ماستركارد للفورمولا-1 وفريق سيارات الهايبركار، بما في ذلك مواقع رئيسية على الجناح الخلفي وحلقة حماية الرأس (الهالو) وخوذات السائقين لسيارة الفورمولا- 1 لموسم 2026. وتمتدّ الشراكة لتشمل حقوقاً رقمية وتجريبية وتفاعلية واسعة النطاق، مما يُمكّن ماكلارين والاتحاد من ابتكار تجارب فريدة على مدار فترة التعاون.

وفي فصل جديد من هذا التحالف، ستكشف الاتحاد للطيران في وقت لاحق من العام عن تصميم خارجي مذهل لإحدى طائراتها من طراز بوينغ 787 دريملاينر، تكتسي بطابع ماكلارين للسباقات لتحلّق بها في أجواء العالم. وتُجسّد هذه الشراكة امتداداً طبيعياً لالتزام الاتحاد الراسخ بعالم السباقات، الذي يمتدّ منذ عام 2009 حين أصبحت الراعي الرئيسي لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

وفي هذه المناسبة، قال زاك براون، الرئيس التنفيذي لماكلارين للسباقات: «يسعدنا الترحيب بالاتحاد للطيران شريكاً رسمياً. مع تزايد عدد سباقاتنا حول العالم، فإن التعاون مع ناقل جوي عالمي يتقاسم معنا شغف التميز هو شراكة نابعة من صميم رؤيتنا المشتركة، ونتطلع إلى تعاون وثيق عبر منافسات الفورمولا -1 وسباقات التحمّل».

من جهته، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسعدنا أن نتحالف مع أبطال العالم لعام 2025 ماكلارين للسباقات في شراكة استثنائية. تجمع سباقات الفورمولا -1 ملايين المشجعين من مختلف أنحاء العالم في واحدة من أكثر الرياضات إثارة، ونحن متحمسون لرؤية علامة الاتحاد على سيارة ماكلارين 2026 وهي تتنافس عالمياً. واحتفاءً بهذه الشراكة، سنكشف أيضاً عن تصميم خارجي مميز لتكتسي إحدى طائراتنا بطابع تصميم ماكلارين، والذي سيحلّق عبر شبكة الاتحاد المتنامية ليصل إلى المشجعين حول العالم».