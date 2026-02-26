الجمعة 27 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مشاركات عالمية لـ «الإمارات للدراجات» في بلجيكا وفرنسا

مشاركات عالمية لـ «الإمارات للدراجات» في بلجيكا وفرنسا
26 فبراير 2026 22:23


أبوظبي (وام)
يشارك فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية في بطولتين عالميتين في كل من بلجيكا وفرنسا، بعدما أنهى مشاركته في طواف الإمارات الأسبوع الماضي بالتتويج باللقب للمرة الرابعة عن طريق المكسيكي ديل تورو، متصدرا للترتيب العام.
ويشارك الفريق في سباق أوملوب هيت نيوزبلاد، السبت المقبل، وسباق كورني-بروكسل، في الأول من مارس، ضمن انطلاقة موسم سباقات اليوم الواحد في بلجيكا، إلى جانب مشاركته في فرنسا بسباقي فان أرديش كلاسيك وفان دروم كلاسيك.
وأعلن الفريق عن التشكيلة المشاركة في المنافسات، والتي تضم كل من البلجيكي تيم فيلينس، بطل بلجيكا الحالي والمتوج مؤخرا بسباق كلاسيكا خاين، بالإضافة إلى كل من الدراجين رون هيريجودتس، وفلوريان فيرميرش، ويوليوس يوهانسن، وسيباستيان مولانو، وروي أوليفيرا، ونيلس بوليت.
ويأمل الفريق في تحسين نتائجه عن نسخة 2024، بعدما حل بوليت وفيلينس في المركز الثاني في السباقين.

أخبار ذات صلة
انطلاق سباق الدراجات الهوائية ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان
«أبوظبي للدراجات» ينظّم السباق الختامي لسلسلة «فالكون ضمان» مارس المقبل
الإمارات للدراجات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
الرياضة
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
اليوم 11:45
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
الرياضة
الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»
اليوم 11:26
زلزال قوي يضرب بيرو
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بيرو
اليوم 11:11
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
الرياضة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:54
الشيخة شما بنت محمد تعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
التعليم والمعرفة
تزامناً مع «عام الأسرة».. الشيخة شما بنت محمد تُعلن إطلاق كتاب «علمتني أمي حمدة»
اليوم 10:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©