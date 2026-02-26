الجزيرة يكسب الشارقة بخماسية نظيفة وتعادل كلباء مع الظفرة

معتز الشامي (أبوظبي)

كسب فريق الجزيرة ضيفه الشارقة بخماسية نظيفة دون رد، في مباراة من طرف واحد، ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 31 نقطة بالترتيب الرابع، فيما بقي الشارقة في الترتيب الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

سجل أهداف الجزيرة كلٌ من برونو دي أولفيرا في الدقيقة 20، ونبيل فقير في الدقيقتين 28 و31، وفليسيو ميلسون في الدقيقة 35، وسايمون بانزا في الدقيقة 50.

وأحكم الجزيرة سيطرته على مجريات المباراة، لاسيما الشوط الأول الذي شهد تسجيل رباعية نظيفة، مقابل استسلام دفاعي للضيوف، كما قلت المحاولات الهجومية للشارقة الذي اكتفى بتسديدة واحدة على المرمى طوال أول 70 دقيقة في المباراة، مقابل 6 تسديدات للجزيرة سجل منها خماسية.

وتألقت كتيبة «فخر أبوظبي» في فرض السيطرة التكتيكية، ومراقبة مفاتيح لعب الشارقة التي لم تقم بدورها المنتظر، لينتهي اللقاء بفوز كبير للجزيرة، وبهذه الغلة التهديفية، سجلت المواجهة أرقاماً تاريخية عدة، أبرزها في استقبال الشارقة لرباعية بالشوط الأول، وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخه بمسابقات المحترفين، منذ رباعية النصر في فبراير 2016، كما سجل الجزيرة 5 أهداف في شباك الشارقة للمرة الثانية فقط في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين، وكانت الأولى في فبراير 2012، ما يجعل شهر فبراير هو شهر الأرقام القياسية السلبية في سجلات «الملك» الشرقاوي.

وفي مباراة أخرى، تعادل كلباء مع الظفرة بهدف لكل فريق، أحرز هدف كلباء ياسر البلوشي في الدقيقة 79، وعادل للظفرة مارسيلو في الدقيقة 82، وبالنتيجة رفع كلباء رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثامن، وارتفع الظفرة إلى النقطة 18 في المركز العاشر.