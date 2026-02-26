رباعية للمناصحة تُشعل سباق القمة في «كأس منصور بن زايد»

مصطفى الديب (أبوظبي)

شهدت الجولة الثانية للمجموعة الثانية من النسخة الـ13 لبطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026» تصاعداً ملحوظاً في وتيرة المنافسة، بعدما فرض المركز الوطني للمناصحة نفسه بقوة في سباق الصدارة، فيما أبقى التعادل السلبي في المواجهة الثانية حسابات التأهل معلّقة حتى الجولة الأخيرة، وذلك في مباريات يوم أمس الأول التي جرت بملعب فندق قصر الإمارات ماندراين أورينتال.

تقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، لترسيخ قيم التنافس الإيجابي في أجواء رمضانية متميزة.

في المباراة الأولى، قدّم المركز الوطني للمناصحة عرضاً هجومياً قوياً أمام مكتب الشؤون القانونية، ونجح في حسم المواجهة بنتيجة (4-1)، وافتتح «إبراهيما» التسجيل مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يضاعف فريقه النتيجة في الشوط الثاني بهدفين متتاليين عززا السيطرة، ثم أضاف الهدف الرابع ليحسم المواجهة عملياً، فيما سجل مكتب الشؤون القانونية هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة.

بهذا الفوز، رفع المركز الوطني للمناصحة رصيده إلى 4 نقاط متصدراً المجموعة، فيما تجمد رصيد الشؤون القانونية عند 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية، انتهت مواجهة مكتب الأمين العام وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتعادل السلبي (0-0)، في لقاء غلب عليه الطابع التكتيكي والانضباط الدفاعي.

وشهدت المباراة العودة إلى تقنية الفيديو في أكثر من مناسبة، حيث أُلغي هدف وركلة جزاء بعد مراجعة الحكم، كما شهد اللقاء حالة طرد في صفوف مكتب الأمين العام، ما زاد من حدة التنافس في الدقائق الأخيرة.

ورغم المحاولات المتبادلة، حافظ الفريقان على شباكهما نظيفة، ليرفع مكتب الأمين العام رصيده إلى نقطتين، فيما حصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على نقطة ثمينة أبقت آمالها قائمة.

ونال عبدالرحمن عباس الجرواني، حارس مرمى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد تصديات مؤثرة حافظت على التعادل.