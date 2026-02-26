بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية.. 12 ميدالية تضع «جودو الإمارات» في الصدارة

معتز الشامي (أبوظبي)

تصدَّر لاعبو الإمارات برصيد 12 ميدالية ملوّنة منافسات اليوم الأول المخصّصة لفئات الناشئين ضمن منافسات الجودو في بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتُعد البطولة الرياضية الأكبر في الدولة خلال الشهر الفضيل، وتشهد مشاركة أكثر من 5 آلاف رياضي في 16 لعبة، وتتواصل المنافسات إلى 28 رمضان الجاري بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين درهم.

ونجح لاعبو الإمارات في تحقيق 3 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و6 «برونزيات»، ليحتلوا صدارة الترتيب، وجاء خلفهم لاعبو مصر بإجمالي 4 ميداليات، بواقع ميداليتين ذهبيتين، وميدالية واحدة فضية، وأخرى برونزية، ثم لاعبو الجزائر في المركز الثالث برصيد ميداليتين ذهبيتين، يليهم لاعبو الأردن في المركز الرابع برصيد ميدالية ذهبية واحدة، ثم سوريا بميداليتين «فضية وبرونزية»، والهند وقيرغيزستان برصيد ميدالية فضية واحدة لكل منهما.

وجاءت المنافسات حماسية بمشاركة 95 لاعباً من 18 دولة، وارتفعت أعداد المشاركين قبل إغلاق باب التسجيل النهائي، وسط أجواء جماهيرية حاشدة في صالة الفنون القتالية، التي تم تشييدها في موقع البطولة في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

من جهته، أشاد ناصر التميمي، نائب رئيس اتحاد الجودو، بجهود القائمين على بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، وأكد أنها تسهم في تعزيز نشاطات الاتحادات الرياضية، وتحفيز الأجيال الناشئة على ممارسة النشاط الرياضي في الشهر الفضيل.

وقال: «حرصنا على توزيع المنافسات بحيث تقام في هذه البطولة منافسات الناشئين والرجال، إلى جانب إقامة بطولات فئات عمرية أخرى في البطولات الرمضانية الأخرى في الدولة، وتأتي هذه الدورة لتعزز من الجهود التكاملية في إقامة هذه البطولات المفيدة للرياضيين، وسعداء بحجم المشاركة من مختلف الجنسيات، والأجواء المحيطة بالمنافسات التي تبرز قيمة هذه البطولة ودورها المهم، حيث تنطلق بقوة في نسختها الأولى».

فيما أشار أحمد البلوشي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الجودو، إلى أن هذه البطولة الرياضية تأتي لتعزّز استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تطوير وصقل المستويات. وقال: «تعزّز هذه البطولة مكانة رياضة الجودو في دولة الإمارات، نعمل وفق استراتيجية متجددة بقيادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، وقد شهدنا في الأولمبياد الأخير مشاركة 5 لاعبين وهو رقم غير مسبوق، ودائماً ما نعتاد على رفع سقف الطموحات، حيث ارتفع عدد البطولات المحلية العام الماضي من 10 إلى 16 بطولة، ونتطلع إلى نشر وزيادة أعداد الممارسين لهذه الرياضة في الدولة من بوابة هذه البطولات المتميزة».

على صعيد آخر، تتواصل منافسات الرماية بالمسدس اليوم في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، حيث تشهد مشاركة أكثر من 150 رامياً في 30 فريقاً، بواقع 19 فريقاً للرجال و11 فريقاً للسيدات، فيما تنطلق اليوم، منافسات بطولة كرة السلة الثلاثية، والتي ستتواصل حتى العاشر من مارس المقبل، وسط توقعات بمنافسة قوية بين الفرق المشاركة من مختلف الجنسيات.



انتصارات عريضة في كرة القدم

شهدت منافسات سباعيات كرة القدم انتصارات عريضة مع مواصلة التنافس على حجز المقاعد المؤهلة إلى الأدواء الإقصائية، وفي أبرز النتائج: تغلب فرسان البطين على الشنقطة 6-1، وتبريد على فريق أبوظبي 3-0، وفريق الاتحاد على إيليت تيم 4-1، وبولباري على فيترانس 5-1، والأرشيف والمكتبة الوطنية على الوثبة 5-1، وبينونة على المرابطين 3-0، والعنابي على التعاون 2-1، وإيلفيت أكاديمي على الخير فريندز 4-0.

يذكر أن البطولة تتواصل حتى 17 مارس 2026 (28 رمضان)، وتشهد إقامة سحوبات يومية على جوائز فاخرة وقيمة، حيث تُعد كل تذكرة دخول قسيمة اشتراك تلقائية في السحوبات اليومية.