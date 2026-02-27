السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس

39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس
27 فبراير 2026 10:50

أبوظبي (الاتحاد)
سجلت بطولة خالد بن طناف الرمضانية السنوية التي تستضيفها ملاعب نادي بني ياس بالشامخة، انطلاقة قوية حيث أسفرت نتائج مباريات اليوم الأول عن فوز كاسح لفريق سيوف العاصمة على فريق أكاديمية كتالونيا بستة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تفوق فريق النجمة على إسناد 3-2 في مواجهة متكافئة حتى الدقائق الأخيرة، وحقق صقور بني ياس فوزاً مستحقاً على مركز الدكتور فراس، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما أمطر الراقي شباك الرابطة الرياضية السودانية بسبعة أهداف مقابل هدفين في أكثر مباريات اليوم تهديفاً.
كما حقق سالزبوري بطل النسخة الماضية فوزاً عريضاً على منصة حدث الرياضة 6-1، واختتم الأوروبي مواجهات اليوم الأول بانتصار كبير على ربدان بنتيجة 6- 1.
حضر الانطلاق جاسم الشرفا رئيس شركة بني ياس لكرة القدم وعدد من الرياضيين السابقين وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رمضانية ممتعة.
وتعد بطولة خالد بن طناف واحدة من الفعاليات المجتمعية المهمة بمنطقة بني ياس في السنوات الأخيرة،، وتشهد تفاعلاً جماهيرياً كبيراً مع المباريات وكذلك مجموعة الفعاليات المجتمعية التي تقام على هامش البطولة.

نادي بني ياس
بطولة خالد بن طناف
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©