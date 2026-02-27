39 هدفاً في انطلاقة بطولة خالد بن طناف بنادي بني ياس

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت بطولة خالد بن طناف الرمضانية السنوية التي تستضيفها ملاعب نادي بني ياس بالشامخة، انطلاقة قوية حيث أسفرت نتائج مباريات اليوم الأول عن فوز كاسح لفريق سيوف العاصمة على فريق أكاديمية كتالونيا بستة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تفوق فريق النجمة على إسناد 3-2 في مواجهة متكافئة حتى الدقائق الأخيرة، وحقق صقور بني ياس فوزاً مستحقاً على مركز الدكتور فراس، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بينما أمطر الراقي شباك الرابطة الرياضية السودانية بسبعة أهداف مقابل هدفين في أكثر مباريات اليوم تهديفاً.

كما حقق سالزبوري بطل النسخة الماضية فوزاً عريضاً على منصة حدث الرياضة 6-1، واختتم الأوروبي مواجهات اليوم الأول بانتصار كبير على ربدان بنتيجة 6- 1.

حضر الانطلاق جاسم الشرفا رئيس شركة بني ياس لكرة القدم وعدد من الرياضيين السابقين وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رمضانية ممتعة.

وتعد بطولة خالد بن طناف واحدة من الفعاليات المجتمعية المهمة بمنطقة بني ياس في السنوات الأخيرة،، وتشهد تفاعلاً جماهيرياً كبيراً مع المباريات وكذلك مجموعة الفعاليات المجتمعية التي تقام على هامش البطولة.