السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»

3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
27 فبراير 2026 10:54

أبوظبي (الاتحاد)
يستأنف غداً منتخب الجودو، مبارياته ضمن الجولة الثانية من بطولة طشقند جراند سلام الكبرى للجودو، التي تختتم منافساتها الأحد بقاعة "هوموا أرينا" في العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي ينظمها اتحاد أوزبكستان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بمشاركة 370 لاعباً ولاعبة من 39 دولة.
ويدشن منتخبنا مشواره اليوم بمنافسات الجولة الافتتاحية بلقاء واحد ضمن مباريات الدور التمهيدي لوزن الخفيف تحت 52 كجم لفئة السيدات.
ويستكمل الفريق مبارياته عبر نهائيات الجولة الثانية غداً عبر 3 نزالات ضمن منافسات الوزن الخفيف المتوسط تحت 73 كجم وتحت 81 كجم في دوره التمهيدي الصباحي، حيث يلتقي كريم عبد اللطيف مع بطل إيطاليا اسبوزيتو جيوفاني، وفي نفس الوزن تحت 73 كجم يواجه نجاد يزبيك الفائز من مباراة الروماني بروز لوسيان وبطل طاجيكستان الشاب أحمد مسعودي.. ويختتم منتخبنا مشاركته في الجولة الثانية من الدور التمهيدي عصر اليوم بلقاء يجمع طلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم مع بطل أوزبكستان المخضرم صاحب الأرض والجمهور مرادجون يوبدوشيف.
ويختتم منتخبنا مشاركته بعد غد بلقاء لاعبنا أرام جورجيان ضمن منافسات وزن تحت 90 كجم لفئة الوزن الثقيل، بلقاء بطل أوزبكستان بوبونوف دولات، ويتصدر قائمة هذا الوزن بطل جورجيا المصنف الأول بيكوري لاشا، والذي يسعى كحال كافة المشاركين الحصول على المزيد من نقاط التصنيف المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

طلال شفيلي
منتخب الجودو
