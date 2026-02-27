9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»

عصام السيد (دبي)

يشهد مضمار ميدان في الساعة الخامسة والنصف مساء الغد حفل سباقات «الإمارات سوبر ساترداي»، الذي يتألف من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتُعد بمثابة بروفة مصغرة لأمسية مونديال «كأس دبي العالمي»، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 10.3 مليون درهم برعاية «طيران الإمارات».

ويُعد حفل السباق واحداً من أبرز وأهم محطات الموسم على روزنامة سباقات الخيل في الدولة، وذلك قبل أربعة أسابيع من أمسية كأس دبي العالمي المقررة في 28 مارس المقبل.

ويتصدر «مبيد» ترشيحات الشوط الأول لمسافة 2000 متر (رملي) على لقب تحدي آل مكتوم، الجولة الثالثة للخيول العربية الأصيلة (للفئة الأولى) للخيول من عمر 5 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 600.000 درهم.

ويبرز «تيفو» في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر (عشب) على لقب سباق جميرا 1000 جينيز للخيول المهجنة الأصيلة (قوائم) للمهرات فقط عمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 800.000 درهم.

وتتصدر المهرة «رايفكا» الشوط الثالث لمسافة 1200 متر (عشب) على لقب سباق ند الشبا تيرف سبرنت للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثالثة) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.200.000 درهم، الذي يعد محطة تجهيزية لسباق القوز سبرينت «للفئة الأولى».

ويُعد «كاست باي فايف» أبرز المرشحين في الشوط الرابع لمسافة 1200 (رملي) على لقب مهب الشمال للخيول المهجنة الأصيلة (الفئة الثالثة) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.200.000 درهم، وهو الشوط التحضيري لسباق دبي جولدن شاهين «للفئة الأولى».

ويتصدر «ملجوم» ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1800 متر (عشب) على لقب سباق سنجسبيل ستيكس للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثانية) لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية للخيول عمر 3 سنوات وعمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.400.000 درهم، ويؤهل الفائز إلى سباق دبي تيرف للفئة الأولى.

ويتصدر «مندلسون باي» ترشيحات الشوط السادس لمسافة 2000 متر (رملي)، على لقب سباق آل مكتوم كلاسيك للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثانية) لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات، وللخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.700.000 درهم، ويمنح الفائز بطاقة التأهل المباشرة إلى سباق كأس دبي العالمي «الفئة الأولى».

ويأتي «ريبلز رومانس» على رأس الترشيحات بالشوط السابع لمسافة 2410 متر (عشب) على لقب سباق دبي مدينة الذهب للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثالثة) لخيول شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 3 سنوات، وللخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.400.000 درهم إماراتي، وهو محطة تحضيرية لسباق لونجين دبي شيماء كلاسيك «للفئة الأولى».

ويتصدر «ماونت كوساك» ترشيحات الشوط الثامن لمسافة 1600 متر (رملي) على لقب برج نهار للخيول المهجنة الأصيلة (للفئة الثالثة) للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 1.200.000 درهم.

ويتصدر «باسفيك افينيو» ترشيحات الشوط التاسع لمسافة 1600 (عشب) على لقب سباق جميرا 2000 جينيز للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» للخيول عمر 3 سنوات فقط، وقيمة جائزته 800.000 درهم.