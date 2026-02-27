الإمارات ومصر إلى نهائي البادل في «ند الشبا الرياضية»

دبي (الاتحاد)

شهدت بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، انطلاقة قوية في أولى مبارياتها، التي بدأت بمواجهة بين فريق فهود زعبيل وفريق يازار، حيث تمكّن الأخير من الفوز بنتيجة 3 – 2 في مباراة ماراثونية صعبة، شهدت تقارباً في المستويات الفنية والبدنية.

وتتواصل منافسات البطولة يومياً حيث يلتقي فريق السماوي مع فريق فهود زعبيل مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما تُستكمل مباريات المجموعة الثانية غداً بمباراتين تجمعان زعبيل أمام أم أي انڤستمنت، ثم تايجر زعبيل أمام التداوي.

وتم توزيع الفرق المشاركة في بطولة الكرة الطائرة إلى مجموعتين بحيث تضم المجموعة الأولى 3 فرق هي: فهود زعبيل، يازار، والسماوي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق زعبيل، التداوي، أم أي انڤستمنت، تايجر زعبيل.

من ناحية أخرى، اكتمل عقد طرفي النهائي في بطولة ند الشبا للمنتخبات للبادل، حيث تأهل منتخبا الإمارات ومصر إلى النهائي بعد منافسات قوية حضرها الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وإسماعيل الهاشمي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للبادل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس والبادل، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحبيب نور محمدوف، سفير الرياضة في دبي، وأسطورة الفنون القتالية المختلطة المعتزل القائد والمدرب حالياً، وسعيد المري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس والبادل، وحسن المزروعي مدير الدورة.

ونجح منتخب الإمارات في العبور إلى النهائي بعد تفوقه على منتخب الكويت بنتيجة 2-0، حيث فاز الثنائي سيرخيو إيكاردو وإينيجو خوفري على بدر السعيد وحمود الجنيدل بمجموعتين (6-1,6-1)، قبل أن يحسم الثنائي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله المواجهة الثانية أمام حسين شمس وعبدالله العوضي بمجموعتين (6-1,7-6).

وعلى الجانب الآخر، حجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى النهائي بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 2-1. وافتتح الثنائي علي زغلول وشريف مخلوف الانتصارات المصرية بتجاوز العالمي محمد وآدم مومار بمجموعتين (6-3,6-2)، قبل أن يعادل المغرب عبر العمراني رضا ومهدي زيادي أمام عمر مخلوف ومحمد المنيسي بمجموعتين (3-6,0-6)، ثم حسم الثنائي محمد الجارحي ومحمد أبو القاسم بطاقة العبور بتفوقه على مكوار علي وخليل أوطاليب بمجموعتين (6-4,6-2).

على الجانب الأخر، أغلقت منافسات اليوم الثالث من منافسات سلة الكراسي على إيقاع أرقام لافتة، بعدما بلغ عدد المباريات المكتملة 12 من أصل 20 مباراة، بإجمالي 684 نقطة وبمعدل 57 نقطة في المباراة الواحدة.

وواصل محاكم دبي نتائجه الإيجابية وتجاوز هيئة تنمية المجتمع (30 – 23)، فيما فرضت هيئة الطرق والمواصلات كلمتها أمام مؤسسة دبي للإسعاف بنتيجة (35 – 18). وفي المجموعة الأخرى، حسمت هيئة كهرباء ومياه دبي مواجهة دائرة المالية بفارق ضئيل (29 – 27)، بينما أكد بلدية دبي تفوقه على القيادة العامة لشرطة دبي (31 – 15).