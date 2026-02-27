«دبي للسلة» يطيح أسفيل ليون الفرنسي ويتقدم في «اليوروليج»

السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
27 فبراير 2026 12:15

علي معالي (أبوظبي)
فاز فريق دبي لكرة السلة على أسفيل ليون الفرنسي بنتيجة 96-85، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليج"، في المباراة التي جرت بينهما على صالة كوكاكولا أرينا في دبي.
وبدأ فريق دبي المباراة بسيطرة على مجريات اللعب وأنهى الشوط الأول متقدماً بفارق 11 نقطة وبنتيجة (47-36)، وسيطر دبي على أغلب فترات المباراة بفضل تنظيم دفاعي قوي وسرعة في الهجوم، ما منحه تفوقاً مستمراً على المنافس الفرنسي، ونجح الفريق في الحفاظ على هذا الفارق والتفوق بفارق 11 نقطة حافظ عليه حتى النهاية.
وبرز دوين باكون ليتصدر قائمة أفضل لاعبي دبي حيث سجل 18 نقطة وقاد الهجوم بفعالية، وجاء من خلفه مفوندوا كابينجيل الذي سجل 16 نقطة كما ساهم في بناء اللعب، بينما قدم مكينلي رايت تمريرات حاسمة وسجل نقاطاً مهمة ساعدت فريق دبي على فرض سيطرته على مجريات اللعب.
وبهذا الانتصار رفع فريق دبي لمرة السلة رصيده إلى 15 فوزاً في الدوري الأوروبي هذا الموسم، ما يعزز موقعه في جدول الترتيب ويعكس تطور الفريق في واحدة من أقوى بطولات كرة السلة الأوروبية، في حين تجمد رصيد نادي أسفيل عند 7 انتصارات مقابل 22 هزيمة مما يضعه في أسفل الترتيب.

