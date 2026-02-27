السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الحبتور و«آرجي أف» في ختام بطولة «فبراير للجولف»

الحبتور و«آرجي أف» في ختام بطولة «فبراير للجولف»
27 فبراير 2026 12:32

دبي (الاتحاد)
تختتم غداً منافسات بطولة الحبتور لشهر فبراير الجاري (4 - 6 جول)، حيث من المقرر أن يلتقي في المباراة النهائية فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق "آر جي أف" بقيادة خوان جيوفارا، بينما يسبق المباراة النهائية مباراة كأس الترضية ويجمع بين فريق تورتلس وفريق "في سي".
وكانت الضربات الجزائية قد حسمت الموقف وفضت الاشتباك بين فريق الحبتور وفريق في سي، حيث رجحت كفة فريق الحبتور ليكون طرفاً في المباراة الختامية، بعد أن فاز في مباراة وخسر أخرى في الدور التأهيلي.
ويصعب التكهن بهوية الفريق الذي سيفوز بكأس الشهر الجاري، حيث تبدو فرص الفريقين متساوية من حيث قدرات اللاعبين وقوة الخيول، وان كان فريق الحبتور يدخل اللقاء بتصنيف 7 جول فيما يشير تصنيف منافسه إلى 6 جول، وهو ما يمنح فريق آر جي أف نصف جول مع انطلاقة المباراة.
ينتظر أن يمثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور وخلف الحبتور ووليما كارجر، بينما سيمثل فريق "آر جي أف" كل من خوان جيوفارا وريمون جيرارد وبيتر سبانكو ونيكولاي بيتراشي.

محمد الحبتور
خلف الحبتور
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©