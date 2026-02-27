الحبتور و«آرجي أف» في ختام بطولة «فبراير للجولف»

دبي (الاتحاد)

تختتم غداً منافسات بطولة الحبتور لشهر فبراير الجاري (4 - 6 جول)، حيث من المقرر أن يلتقي في المباراة النهائية فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وفريق "آر جي أف" بقيادة خوان جيوفارا، بينما يسبق المباراة النهائية مباراة كأس الترضية ويجمع بين فريق تورتلس وفريق "في سي".

وكانت الضربات الجزائية قد حسمت الموقف وفضت الاشتباك بين فريق الحبتور وفريق في سي، حيث رجحت كفة فريق الحبتور ليكون طرفاً في المباراة الختامية، بعد أن فاز في مباراة وخسر أخرى في الدور التأهيلي.

ويصعب التكهن بهوية الفريق الذي سيفوز بكأس الشهر الجاري، حيث تبدو فرص الفريقين متساوية من حيث قدرات اللاعبين وقوة الخيول، وان كان فريق الحبتور يدخل اللقاء بتصنيف 7 جول فيما يشير تصنيف منافسه إلى 6 جول، وهو ما يمنح فريق آر جي أف نصف جول مع انطلاقة المباراة.

ينتظر أن يمثل فريق الحبتور كل من محمد الحبتور وخلف الحبتور ووليما كارجر، بينما سيمثل فريق "آر جي أف" كل من خوان جيوفارا وريمون جيرارد وبيتر سبانكو ونيكولاي بيتراشي.