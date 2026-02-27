تعادلات الجولة الـ2 تُشعل صراع التأهل في المجموعة الـ3 بكأس منصور بن زايد

مصطفى الديب (أبوظبي)

اختُتمت منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن النسخة الـ13 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، حيث اتسمت المواجهتان بالندية وتقارب المستوى، وأسفرتا عن تعادلين أبقيا الحسابات متقاربة حتى اللحظات الأخيرة من الدور التمهيدي.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية، في إطار تعزيز قيم التنافس الرياضي المؤسسي في أجواء رمضانية مميزة.

وفي المباراة الأولى، انتهت مواجهة مكتب التنسيق المجتمعي وقطاع الخدمات المساندة بالتعادل الإيجابي (1-1) في لقاء اتسم بالإيقاع السريع منذ الدقائق الأولى. وافتتح مكتب التنسيق المجتمعي التسجيل مبكراً عبر حسام سلامة في الدقيقة التاسعة، مستفيداً من انطلاقة هجومية منظمة أربكت دفاعات المنافس.

وفي الشوط الثاني، كثّف قطاع الخدمات المساندة ضغطه بحثاً عن العودة، وارتفع نسق المباراة مع تبادل المحاولات بين الطرفين، قبل أن يتحصل القطاع على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، ترجمها أبوبكر مسعود بنجاح إلى هدف التعادل، ليحسم اللقاء بتقاسم النقاط بعد مواجهة ظلت مفتوحة حتى صافرة النهاية.

وفرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه في المباراة الثانية، خلال مواجهة مدارس الإمارات الوطنية وقطاع الشؤون المالية والمشتريات.

وتقدم قطاع الشؤون المالية مبكراً في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل مدارس الإمارات الوطنية النتيجة في الشوط الثاني برأسية متقنة، رغم إهدار ركلة جزاء في وقت سابق.

وشهد اللقاء حالة طرد في الدقائق الأخيرة، ما زاد من حدة التنافس حتى صافرة النهاية.

ونال أسامة شعيبي، لاعب قطاع الشؤون المالية والمشتريات، جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أداء مميز وحضور مؤثر.

وبهذه النتائج، تبقى ملامح المجموعة الثالثة متقاربة مع ختام الجولة، في ظل تقارب النقاط والمستويات الفنية بين الفرق.

وتواصل منافسات البطولة أمس بإقامة مواجهتين ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، بمباراتين جمعت الأولى بين مكتب البعثات الدراسية مع مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، فيما واجه مكتب شؤون المواطنين والمجتمع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية.