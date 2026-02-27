أتالانتا ينقذ إيطاليا من هبوط تاريخي في «الأبطال»

معتز الشامي (أبوظبي)

من يوفنتوس ذي الهيبة العظيمة في التسعينيات، إلى فريق ميلان المرصع بالنجوم في الألفية الجديدة، وصولاً إلى إنتر ميلان بقيادة جوزيه مورينيو في عام 2010، برزت بعض من أفضل الفرق واللاعبين الذين شاركوا في دوري أبطال أوروبا من عمالقة الدوري الإيطالي.

وبين عامي 1993 2010، كانت 5 من أصل 18 فريقاً فائزاً باللقب فرقاً إيطالية. كما وصل إنتر إلى نهائيين من آخر 3 نهائيات، حيث خسر أمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وقبل مباريات ليلة الأربعاء بدا من المرجح أن يكون دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا من دون أي فريق من الدوري الإيطالي.

خرج نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، من البطولة بشكل مخز من دور المجموعات، بينما تلقى إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي، هزيمة مفاجئة على يد بودو جليمت، بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.

وخطف جلطة سراي بطاقة التأهل لدور الـ16 بنتيجة 7-5 في مجموع المواجهتين، رغم خسارته أمام يوفنتوس 3-2، حيث استفاد الفريق التركي من انتصاره ذهاباً 5-2.

لكن أتالانتا حال دون تكرار هذا السيناريو غير المرغوب فيه لأندية الدوري الإيطالي، حيث حقق عودة مذهلة في مباراة الإياب ليفوز على بروسيا دورتموند بنتيجة 4-1 ويتأهل وحيداً من إيطاليا، بفضل ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من لازار ساماردزيتش.

فهل هذا الموسم هو الأسوأ في تاريخ الدوري الإيطالي بدوري أبطال أوروبا؟!، فخلال المواسم الخمسة عشر الماضية في دوري أبطال أوروبا تأهل إلى دور الـ16 فريقان إيطاليان على الأقل في 11 مناسبة، بينما تأهلت 3 فرق إيطالية إلى هذا الدور 5 مرات.

وشهدت 4 مواسم فقط تأهل فيها فريق إيطالي واحد فقط، بما في ذلك الموسم الماضي عندما تأهل إنتر ميلان وحده، والموسم الحالي حيث تأهل أتالانتا وحده أيضاً.

لكن لم نشهد قط غياب أي فريق إيطالي عن دور الـ16، ليس فقط في المواسم الخمسة عشر الماضية، بل منذ تغيير اسم البطولة في موسم 1992/1993، حيث أنقذ أتالانتا سمعة الكرة الإيطالية.

وخلال آخر 15 موسماً لم تغب الفرق الإيطالية في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، فخلال موسم 2011/12 صعدت 3 هي إنتر ميلان، ميلان، نابولي، أما موسم 2012/13 فتأهل يوفنتوس، ميلان، فيما كان ميلان المتأهل الوحيد في موسم 2013/14، وهو ما انطبق علي اليوفي الموسم التالي، أما موسم 2015/16 فشهد تأهل روما، يوفنتوس، وكان اليوفي مع نابولي الصاعدين في موسم 2016/17، وفي موسم 2017/18، عاد روما، يوفنتوس للتأهل عن الكرة الإيطالية.

وفي موسم 2018/19 حافظ نفس الفريقين روما، يوفنتوس علي صورة الكرة الإيطالية، بينما عاد موسم 2019/20 ليشهد صعود يوفنتوس، نابولي، أتالانتا، وتواصل الصعود الثلاثي في موسم 2020/21، عبر يوفنتوس، أتالانتا، لاتسيو.

وشهد موسم 2021/22 تأهل يوفنتوس، إنتر ميلان، فيما كان موسم 2022/23 مختلفاً بصعود إنتر ميلان، ميلان، نابولي، فيما سجل موسم 2023/24 تأهل الثلاثي إنتر ميلان، لاتسيو، نابولي، وفي موسم 2024/25 اكتفى إنتر ميلان وحده بالتأهل، وهو ما انطبق على أتالانتا هذا الموسم.