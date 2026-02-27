بطولة الشيخ منصور بن زايد «الوثبة 2026».. تفوق روسي في ختام «الجودو»

معتز الشامي (أبوظبي)

اختتمت منافسات الجودو ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة، في مهرجان زايد التراثي بالوثبة، والتي أقيمت على مدار يومين وسط مشاركة واسعة من 28 دولة، في حدث شهد مستويات فنية عالية ومنافسات قوية.

وشهد اليوم الثاني لمنافسات الرجال، تصدر روسيا جدول الترتيب العام بعدما حصدت خمس ميداليات ذهبية، وجاءت تونس في المركز الثاني بعدما أحرزت ذهبية واحدة وفضيتين وبرونزية، فيما حلّت مصر ثالثة برصيد ذهبية وفضية وبرونزية.

وشهدت البطولة تألقاً لعدد من المنتخبات، حيث حققت إستونيا ذهبية واحدة، بينما سجّلت سوريا حضوراً لافتاً بحصد فضية وبرونزيتين، كما أحرزت البرازيل وفلسطين والبرتغال فضية لكل منها.

ونجح لاعبو الإمارات، في حصد ثلاث ميداليات برونزية، فيما أحرز المغرب ثلاث برونزيات.

وتوزعت باقي المراكز المتقدمة على عدد من الدول من بينها باكستان، والجزائر، وكندا، وفرنسا، وقرغيزستان، والهند، وإيران، والعراق، والأردن، وليتوانيا، وهولندا، وإندونيسيا، والسودان وأوزبكستان.

وأكدت البطولة نجاحها التنظيمي والفني، لتواصل ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات الرمضانية في أجندة الجودو في الدولة والمنطقة.

وتوجه محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على توجيهات ودعم سموه اللامحدود للقطاع الرياضي والمجتمع، وقال: «تأتي انطلاقة هذه الدورة التي ولدت كبيرة وسط إقامة 16 لعبة رياضية بمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من الجنسين، ومنها رياضة الجودو التي سعينا أن يكون لها حضور مؤثر من خلال إقامة أقوى المنافسات بمشاركة متعددة الجنسيات سواءً للرجال، أو على صعيد الناشئين لتحفيز الجيل الصاعد على ممارسة الرياضة ورفع سقف طموحاتهم».

وأكد الدرعي، تطلعه إلى إضافة هذه المنافسات إلى روزنامة الموسم الرياضي، بما يعزز جهود تطوير رياضة الجودو، من خلال زيادة أعداد المسابقات، وجذب أقوى الرياضيين للمشاركة لرفع المستويات والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية، التي نتطلع من خلالها أيضاً إلى زيادة انتشار هذه الرياضة الأولمبية في المجتمع، حيث توفر الدورة منصة مهمة لعرض رياضة الجودو للجماهير في موقع الحدث أو عبر التغطية الإعلامية الكبيرة التي يحظى بها الحدث.

من ناحية أخرى، تواصل اللجنة المنظمة استقبال طلبات المشاركة في سباق الجري المقرر إقامته الأحد، ويُعد الأكبر من نوعه للمجتمع في منطقة الوثبة، حيث سيكون لمسافة 5 كلم، بحيث ينطلق ويعود المشاركون إلى مهرجان الشيخ زايد التراثي، فيما يعبّر المسار منطقة الوثبة، على أن يكون مفتوحاً لكافة الفئات العمرية والجنسيات.

ومن المتوقع أن يحظى السباق بمشاركة تصل إلى نحو 3 آلاف عداء وعداءة، وذلك مع تواصل فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، وسط ترتيبات خاصة للغاية لإقامة السباق وفق أعلى المعايير.

على الجانب الأخر، تتواصل غداً، منافسات البطولة حيث تنطلق لعبة البادل، التي تستمر حتى 15 مارس، كما تنطلق أيضاً لعبة الشطرنج والتي تقام على مدار يومين بمشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات، كما تقام منافسات بطولة كرة السلة الثلاثية التي انطلقت اليوم الجمعة وتتواصل حتى 10 مارس، كما تقام يومياً منافسات كرة القدم.