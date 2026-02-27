السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مضمار جبل علي يختتم السباق التجريبي الـ22 للخيول

مضمار جبل علي يختتم السباق التجريبي الـ22 للخيول
27 فبراير 2026 16:53

دبي (وام)
أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 11 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، في السباق التجريبي الـ22 الذي أقيم على مضمار جبل علي في دبي، والمؤلف من 3 أشواط لمسافة 1000 متر.
وأوضحت في بيان لها مشاركة 9 من الخيول العربية، في شوطين، من بينها 7 خيول لم يسبق تواجدها في السباقات، و2 شاركت فيها.
كما نوهت إلى إقامة شوط للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة خيل سبق له المشاركة، بينما لم يشارك الثاني في السباقات.
وأكد راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، أن السباق التجريبي الأخير في الموسم الحالي سيقام يوم 18 مارس المقبل، بعد مراحل مميزة من النجاح والإقبال على السباقات خلال الفترة الماضية، موضحاً حرص الهيئة على أفضل المعايير الفنية في إقامة السباقات في مختلف المضامير بالدولة.

أخبار ذات صلة
«صائد» جاهز لتحدي «داعم» في مضمار جبل علي
9 أشواط ترسم الأمسية.. «سوبر ساترداي» بروفة «كأس دبي العالمي»
مضمار جبل علي
الخيول العربية الأصيلة
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©