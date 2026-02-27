تغيُر الصدارة المستمر يطمس ملامح المرشح للفوز بالليجا الإسباني!

معتز الشامي (أبوظبي)

يعد تفوق برشلونة الأخير على ريال مدريد التغيير السادس عشر في صدارة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026. فهل يستطيع أي من الفريقين توسيع الفارق؟.

وعاد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني مرة أخرى في سباق متقلب على اللقب في إسبانيا، حيث منحت الهزيمة المفاجئة لريال مدريد أمام أوساسونا، البارسا فرصة تجاوز المرينجي في الترتيب، وقبل برشلونة الهدية، حيث فاز على ليفانتي 3-0 في كامب نو في اليوم التالي.

وكانت هذه هي المرة السادسة عشرة هذا الموسم التي تتغير فيها صدارة الدوري الإسباني، حيث أمضى برشلونة أياماً أكثر في المركز الأول (95) مقارنة بمنافسه ريال مدريد (92).

وباستثناء العملاقين، لم يقضِ سوى فياريال (6) وريال بيتيس (1) ورايو فاليكانو (1) يوماً واحداً في صدارة الدوري الإسباني في موسم 2025-2026، وكان آخر يوم تصدر فيه أي فريق باستثناء برشلونة وريال مدريد الترتيب، في 29 أغسطس، عندما كان فياريال في المركز الأول بعد جولتين من المباريات.

وفاز برشلونة بلقب موسم 2024-2025، حيث أنهى فريق هانسي فليك الموسم متقدماً بـ4 نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، لكن لم يحتفظ أي فريق باللقب منذ برشلونة نفسه في موسم 2018-2019.

ومع اتساع الفارق إلى 9 نقاط بين ريال مدريد صاحب المركز الثاني وفياريال صاحب المركز الثالث، يبدو من غير المرجح أن نشهد فريقاً آخر ينافس على اللقب في المراحل الأخيرة، وآخر مرة فاز فيها فريق غير برشلونة أو ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني كانت في موسم 2020-2021، عندما توج أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني باللقب.

ولم يفز أي فريق آخر غير هذه الفرق الثلاثة بلقب الدوري الإسباني في أي من المواسم الـ21 الماضية، وكان فالنسيا آخر من حقّق هذا الإنجاز في موسم 2003-2004.

ويعود جزء كبير من نجاح برشلونة هذا الموسم إلى قدرته على قلب النتيجة بعد التأخر في المباريات. فقد حصد الفريق بالفعل 18 نقطة من وضعية الخسارة، حيث كان متأخراً في مرحلة ما من 10 مباريات من أصل 25 مباراة خاضها في الدوري الإسباني. أما ريال مدريد، الذي كان متأخراً في 6 مباريات، فلم يحصد سوى 5 نقاط من تلك المباريات.

وأصبح ريال مدريد المرشح الأبرز للفوز باللقب وفقاً لتوقعات «أوبتا» العملاق لأول مرة منذ أوائل ديسمبر 2025، لكن هزيمته المفاجئة أمام أوساسونا قلبت هذا التوقع رأساً على عقب.

وبات برشلونة المرشح الأوفر حظاً للاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني، حيث تتوقع «أوبتا» فوزه باللقب بنسبة 60.2%. أما ريال مدريد، فتبلغ نسبة فوزه حالياً 39.6%، لكن من الممكن أن تتغير هذه النسبة لصالحه مجدداً قبل نهاية الموسم.

ويلتقي الفريقان في مباراة الكلاسيكو ضمن الجولة 35 من الليجا، في 10 مايو المقبل، وقد تكون هذه المواجهة على ملعب كامب نو حاسمة في سباق اللقب. مع وجود 9 مباريات و27 نقطة متاحة حتى ذلك الحين، فالفرصة سانحة أمام الجميع.