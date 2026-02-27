اللقب الإنجليزي.. أين يهدر أرسنال ومان سيتي النقاط الحاسمة هذا الموسم؟!

معتز الشامي(أبوظبي)

قلما تجد دوريات أوروبية تضاهي الدوري الإنجليزي الممتاز في إثارة المنافسة على اللقب، ويحتل مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المركز الثاني بفارق 5 نقاط فقط عن آرسنال المتصدر، مع مباراة مؤجلة.

وما يزيد الأمر إثارة هو تذبذب مستوى الفريقين، حيث خسر كل من آرسنال ومانشستر سيتي 11 نقطة في آخر 10 مباريات بالدوري. وقد بلغ هذا التراجع حداً جعل مانشستر يونايتد، الفريق الذي كان يعاني في منتصف الترتيب، يحصد نقاطاً أكثر منهما منذ بداية العام، فأين يخسر أرسنال ومانشستر سيتي نقاطهما هذا الموسم، وكيف سيؤثر ذلك على بقية المنافسة على اللقب؟

البداية بآرسنال، الذي خسر في 6 مباريات ضد الفرق الأربعة الأخيرة في جدول الدوري، 4 نقاط، وفي 9 مباريات ضد الفرق التي احتلت المراكز من 11 إلى 16، لم يخسر نادي شمال لندن سوى 4 نقاط أيضاً.

لكن المشاكل تتضح عندما نبدأ بالتقدم في جدول الدوري، ومنها فوزه بـ15 نقطة فقط في 8 مباريات ضد فرق تحتل المراكز من الخامس إلى العاشر في الجدول في هذه اللحظة، وهو ما يعادل متوسط 1.9 نقطة فقط في المباراة الواحدة، ويشمل ذلك النقاط الخمس التي أهدرها فريق أرتيتا في مباراتين أمام ليفربول، إضافة إلى التعادل في مباراتيْه خارج أرضه أمام تشيلسي وبرينتفورد.

وبمعدل 1.6 نقطة فقط في المباراة الواحدة من أصل 5 مباريات خاضها الفريق أمام فرق المراكز الأربعة الأولى - والتي تضمنت هزيمتين على أرضه أمام مانشستر يونايتد وخارجها أمام أستون فيلا، يبدو جلياً أن أرسنال يعاني من صعوبة بالغة في حصد النقاط الكاملة أمام الفرق القوية في الدوري هذا الموسم.

ومع ذلك، فإن أرقام أرسنال هذه لا تصبح مهمة أو مثيرة للاهتمام إلا في سياق أداء مانشستر سيتي في نفس المباريات المقابلة، فيما يتعلق بالنصف السفلي من الجدول، فقد حصد فريق جوارديولا 15 نقطة من 5 مباريات ضد الأندية الأربعة الأخيرة حتى الآن هذا الموسم، لكنه خسر 15 نقطة ضد الفرق التي تحتل حالياً المراكز من 11 إلى 16 في الجدول.

وبمعنى آخر، يبدو أن مانشستر سيتي لا يواجه أي مشاكل أمام فرق مثل بيرنلي وولفرهامبتون، لكنه عانى أمام توتنهام (خسر 5 نقاط في مباراتين) وبرايتون (خسر 5 نقاط في مباراتين). إجمالاً، خسر سيتي 15 نقطة في مبارياته ضد فرق النصف السفلي من جدول الترتيب، مقابل 7 نقاط فقط خسرها أرسنال.

ولا شك أن فريق جوارديولا قد تألق في المباريات ضد الفرق الموجودة في النصف العلوي من جدول الترتيب، فخلال 8 مباريات ضد فرق مصنفة من الخامس إلى العاشر، خسر فريق جوارديولا 3 نقاط فقط، وحصد النقاط الكاملة في كلتا المباراتين ضد ليفربول وفولهام، إلى جانب انتصارات على أرضه على بورنموث وإيفرتون.

ومع ذلك، وعلى النقيض تماماً من هذا الأداء، لم يحقق أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز السابقون سوى فوز واحد في مبارياتهم الأربع ضد فرق المراكز الأربعة الأولى هذا الموسم، وبالتالي، خسر مانشستر سيتي 12 نقطة أمام فرق النصف العلوي من جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، أي أقل بـ4 نقاط من فريق أرتيتا.

لكن كيف سيؤثر هذا على المنافسة على اللقب؟، فعند النظر إلى مستوى الفريقين حتى الآن، ومحاولة التنبؤ بأدائهما في المباريات المتبقية بناء على متوسط نقاطهما في المباراة الواحدة ضد فرق معينة، تقدم الأرقام بعض المؤشرات المثيرة للاهتمام.

وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يخوض أرسنال مباراة واحدة ضد أحد فرق المراكز الأربعة الأولى (مان سيتي خارج أرضه)، و4 مباريات أخرى ضد فرق تحتل المراكز من الخامس إلى العاشر، ثم 5 مباريات أخرى ضد فرق من النصف السفلي من جدول الترتيب.

وإذا حصد الفريق نفس عدد النقاط التي حصدها حتى الآن هذا الموسم، فسيضيف نحو 22 نقطة، حيث سيصل رصيده النهائي إلى 83 نقطة، وهو في الواقع أقل من رصيده النهائي في موسمي 2022/2023 و2023/2024.

لكن كيف يقارن هذا بنتائج مباريات مانشستر سيتي المتبقية؟ يتبقى لفريق جوارديولا مباراتان ضد فرق من المراكز الأربعة الأولى، و4 مباريات أخرى ضد فرق من المركز الخامس إلى العاشر، ثم 5 مباريات أخرى ضد فرق من النصف السفلي من جدول الترتيب.

ومن المثير للاهتمام أن مان سيتي لديه أكبر عدد من المباريات المتبقية ضد خصومه الأوفر حظاً - الفرق من المركز الخامس إلى العاشر وفرق النصف السفلي، ما يعني أنه إذا حافظ على نفس مستوى الأداء في المباريات القادمة، فمن المتوقع أن يحصد 25 نقطة.

وسيضع هذا مانشستر سيتي في نهاية المطاف برصيد 81 نقطة، وهو ثالث أسوأ رصيد له منذ انضمام جوارديولا عام 2016. والأهم من ذلك، أنه سيتأخر بنقطتين عن أرسنال.