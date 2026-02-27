صراع يونايتد ودبا الحصن على صدارة دوري الأولى مستمر

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل يونايتد «المتصدر» ودبا الحصن «الوصيف» سباقهما المحتدم على قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما حقق كل منهما فوزاً عريضاً بثلاثية ضمن الجولة 18، التي أُقيمت مبارياتها السبع دفعة واحدة مساء الخميس.

وتغلب يونايتد على ضيفه مجد 3-0، فيما تفوق دبا الحصن على ضيفه الفجيرة بالنتيجة ذاتها، في جولة شهدت أيضاً تعادل العربي والحمرية 2-2، وفوز العروبة على الاتفاق 1-0، والذيد على مصفوت 2-1، والجزيرة الحمراء على الإمارات 2-0، وجلف يونايتد على سيتي 3-1.

وانتظر يونايتد حتى الشوط الثاني لحسم مواجهته أمام مجد، عبر ثلاثية حملت توقيع هاريس سيفروفيتش «هدفين» في الدقيقتين 55 و71، وبايدي كاني في الدقيقة 61، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة، فيما بقي مجد في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

من جهته، حافظ دبا الحصن على فارق النقطة الواحدة خلف المتصدر، بفوزه المستحق على الفجيرة 3-0، حيث سجل ميشال دريفك في الدقيقة 41، ولوكاس روشا في الدقيقة 46، ولاري فرانسيس في الدقيقة 45، ليرفع الحصن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد الفجيرة عند 29 نقطة متراجعاً إلى المركز الخامس.

وحافظ العربي على مركزه الثالث بعد تعادله مع الحمرية 2-2، إذ سجل للعربي توناني أفوب في الدقيقة 48، وخوان دييجو في الدقيقة 72، فيما عادل للحمرية ريجيس توساني في الدقيقة 85، وهاريس فوكيتش في الدقيقة 89، ليرفع العربي رصيده إلى 32 نقطة، مقابل 18 للحمرية في المركز العاشر.

وعاد الذيد إلى مربع المنافسة بفوزه على مضيفه مصفوت 2-1، عبر هدفي فارس الجابري في الدقيقة 13، ولوكاس برودوم في الدقيقة 72، مقابل هدف لمصفوت سجله لويس فابيانو في الدقيقة 46، ليرفع الذيد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي مصفوت برصيد 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأُقيمت مباريات الجولة في يوم واحد لإتاحة الفرصة أمام الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد، للاستعداد لمواجهات ثمن النهائي المقررة يومي 2 و3 مارس المقبل، حيث ضمّنت فرق دبا الحصن، العروبة، مجد، الإمارات، حتا، الفجيرة، الحمرية، العربي، وسيتي من دوري الأولى مقاعدها في الدور المقبل، إلى جانب المتأهلين من أندية الدرجتين الثانية والثالثة.