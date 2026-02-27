السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صراع يونايتد ودبا الحصن على صدارة دوري الأولى مستمر

صراع يونايتد ودبا الحصن على صدارة دوري الأولى مستمر
27 فبراير 2026 14:28

معتصم عبدالله (أبوظبي)
واصل يونايتد «المتصدر» ودبا الحصن «الوصيف» سباقهما المحتدم على قمة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعدما حقق كل منهما فوزاً عريضاً بثلاثية ضمن الجولة 18، التي أُقيمت مبارياتها السبع دفعة واحدة مساء الخميس.
وتغلب يونايتد على ضيفه مجد 3-0، فيما تفوق دبا الحصن على ضيفه الفجيرة بالنتيجة ذاتها، في جولة شهدت أيضاً تعادل العربي والحمرية 2-2، وفوز العروبة على الاتفاق 1-0، والذيد على مصفوت 2-1، والجزيرة الحمراء على الإمارات 2-0، وجلف يونايتد على سيتي 3-1.
وانتظر يونايتد حتى الشوط الثاني لحسم مواجهته أمام مجد، عبر ثلاثية حملت توقيع هاريس سيفروفيتش «هدفين» في الدقيقتين 55 و71، وبايدي كاني في الدقيقة 61، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة، فيما بقي مجد في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.
من جهته، حافظ دبا الحصن على فارق النقطة الواحدة خلف المتصدر، بفوزه المستحق على الفجيرة 3-0، حيث سجل ميشال دريفك في الدقيقة 41، ولوكاس روشا في الدقيقة 46، ولاري فرانسيس في الدقيقة 45، ليرفع الحصن رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمّد رصيد الفجيرة عند 29 نقطة متراجعاً إلى المركز الخامس.
وحافظ العربي على مركزه الثالث بعد تعادله مع الحمرية 2-2، إذ سجل للعربي توناني أفوب في الدقيقة 48، وخوان دييجو في الدقيقة 72، فيما عادل للحمرية ريجيس توساني في الدقيقة 85، وهاريس فوكيتش في الدقيقة 89، ليرفع العربي رصيده إلى 32 نقطة، مقابل 18 للحمرية في المركز العاشر.
وعاد الذيد إلى مربع المنافسة بفوزه على مضيفه مصفوت 2-1، عبر هدفي فارس الجابري في الدقيقة 13، ولوكاس برودوم في الدقيقة 72، مقابل هدف لمصفوت سجله لويس فابيانو في الدقيقة 46، ليرفع الذيد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي مصفوت برصيد 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
وأُقيمت مباريات الجولة في يوم واحد لإتاحة الفرصة أمام الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الاتحاد، للاستعداد لمواجهات ثمن النهائي المقررة يومي 2 و3 مارس المقبل، حيث ضمّنت فرق دبا الحصن، العروبة، مجد، الإمارات، حتا، الفجيرة، الحمرية، العربي، وسيتي من دوري الأولى مقاعدها في الدور المقبل، إلى جانب المتأهلين من أندية الدرجتين الثانية والثالثة.

أخبار ذات صلة
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
الفجيرة
الإمارات
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©