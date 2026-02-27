السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الشارقة يتحدى شباب الأهلي على بطاقة نهائي «الاتحاد للسلة»

الشارقة يتحدى شباب الأهلي على بطاقة نهائي «الاتحاد للسلة»
27 فبراير 2026 16:15

علي معالي (أبوظبي) 
يلتقي الشارقة مع شباب الأهلي في سهرة رمضانية مرتقبة مساء الغد، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة وذلك على صالة نادي الشارقة، لتحديد الفريق الثاني المتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد بعد صعود النصر.
وتأجلت مباراة "الملك" و" الفرسان" بسبب مشاركة شباب الأهلي في سوبر غرب آسيا، والتي ودعها الفريقان، الشارقة من دور المجموعات، وشباب الأهلي من ربع النهائي بالخسارة في المباراة الثالثة والفاصلة أمام العربي القطري.
ويمتلك كل فريق قبل المباراة مقومات الفوز والتأهل للنهائي من عناصر مميزة من لاعبين محليين وأجانب، يمكنهم حسم اللقاء سريعاً، وتعتبر مواجهات الفريقين الأقوى محلياً نظرا لوجود كفاءات عالية سواء من لاعبين أو مدربين، وهو ما يجعل الجمهور أمام مباراة ممتعة.
وكان النصر قد سبق الجميع في التأهل للنهائي بالفوز على فريق الوصل بنتيجة 94-76، وستقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد يوم 3 مارس المقبل.
من جانب آخر أسفرت مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن عن فوز الوصل على الوحدة 83-77، والجزيرة على الظفرة 80-71.

