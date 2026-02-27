قرعة «الأبطال» تصدم سان جيرمان وتشيلسي والسيتي والريال

نيون(د ب أ)

لم تكن قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، رحيمة بالعديد من فرق الصفوة بعدما أوقعتها في مواجهات نارية مبكرة بالمسابقة.

وأسفرت القرعة عن وقوع ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 15 لقباً، في صدام مبكر للغاية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا، في مواجهة كلاسيكية تكررت كثيراً في المواسم الأخيرة للمسابقة.

كما يلعب باريس سان جيرمان، الذي توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي، مع تشيلسي الإنجليزي، الفائز بالبطولة عامي 2012 و2021، في مواجهة تعيد للأذهان مباراتهما في نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بالولايات المتحدة، صيف العام الماضي، الذي حسمه الفريق اللندني لمصلحته عقب فوزه 3 / صفر في يوليو الماضي.

ويخوض ليفربول الإنجليزي، صاحب الألقاب الستة في البطولة، مواجهة ثأرية مع جالطة سراي التركي، حيث يسعى رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح للثأر من الخسارة صفر / 1 أمام منافسيهم بمرحلة الدوري في النسخة الحالية للمسابقة.

وسوف تكون مهمة برشلونة الإسباني، الذي يتطلع لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2015، محفوفة بالمخاطر أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، كما ينطبق الأمر ذاته على أرسنال الإنجليزي، الساعي للتتويج بلقبه الأول في دوري الأبطال، الذي يواجه باير ليفركوزن الألماني. وتبدو مهمة بايرن ميونيخ، الفائز بالبطولة 6 مرات، أسهل نسبياً، حينما يلعب مع أتالانتا الإيطالي، في حين يخوض أتلتيكو مدريد الإسباني، بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، مواجهة متكافئة مع توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وسوف تكون مواجهة بودو/جليمت النرويجي (الحصان الأسود) للبطولة، مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، هي الأقل حدة بين مواجهات دور الـ16 في البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في يومي 10 و11 مارس المقبل، على ملاعب سان جيرمان وجالطة سراي وريال مدريد وأتالانتا ونيوكاسل وأتلتيكو وبودو جليمت وبايرليفركوزن. أما جولة الإياب، فتقام يومي 17 و18 من ذات الشهر بملاعب تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وبرشلونة وتوتنهام وسبورتنج لشبونة وأرسنال.

وفي دور الثمانية، يلتقي الفائز من سان جيرمان وتشيلسي مع الفائز من ليفربول وجالطة سراي، بينما يلعب الفائز من الريال ومانشستر سيتي مع الفائز من أتالانتا وبايرن، على أن يصعد فريقان من هذه الأندية الثمانية ليواجهان بعضهما البعض في الدور قبل النهائي. كما يلتقي الفائز من برشلونة ونيوكاسل مع الفائز من أتلتيكو وتوتنهام في دور الثمانية، بينما يلعب الفائز من بودو/جليمت وسبورتنج لشبونة مع الفائز من ليفركوزن وأرسنال، على أن يصعد فريقان من هذه الأندية الثمانية ليواجهان بعضهما البعض في الدور قبل النهائي.

وتقام مباريات ذهاب دور الثمانية يومي 7 و8 أبريل القادم، على أن تقام لقاءات الإياب بعدها بأسبوع، في حين أن مباراتي ذهاب قبل النهائي ستجريان يومي 28 و29 أبريل القادم، فيما تجرى مباراتا الإياب يومي 5 و6 مايو المقبل،

ويستضيف ملعب (بوشكاش أرينا) بالعاصمة المجرية بودابست المباراة النهائية في 30 مايو القادم.