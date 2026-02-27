السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قرعة «يوروباليج» تعاند الطليان بالديربي الناري

قرعة «يوروباليج» تعاند الطليان بالديربي الناري
27 فبراير 2026 16:45

نيون (د ب أ)
أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي (يوروباليج)، التي أقيمت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات جينك البلجيكي ضد فرايبورج الألماني، وبولونيا الإيطالي ضد روما الإيطالي.
ويلعب فرينكفاروش المجري ضد سبورتنج براجا البرتغالي، وشتوتجارت الألماني ضد بورتو البرتغالي، فيما يلاقي باناثانيكوس اليوناني نظيره ريال بيتيس الإسباني.
ويلتقي نوتنجهام فورست الإنجليزي مع ميتييلاند الدنماركي، وسيلتا فيجو الإسباني ضد أولمبيك ليون الفرنسي، ليل الفرنسي ضد أستون فيلا الإنجليزي.
ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، يوم 12 مارس المقبل، على ملاعب جينك وبولونيا وفرينكفاروش وشتوتجارت وباناثانيكوس ونوتنجهام فورست وسيلتا فيجو وليل. أما جولة الإياب فسوف تقام يوم 19 من نفس الشهر بملاعب فرايبورج وروما وسبورتنج براجا وبورتو وريال بيتيس وميتييلاند وليون وأستون فيلا. وفي دور الثمانية، يلتقي الفائز من فرينكفاروش وبراجا مع الفائز من باناثانيكوس وريال بيتيس، فيما يلعب الفائز من جينك وفرايبورج مع الفائز من سيلتا فيجو وليون، على أن يصعد فريقان من هذه الأندية الثمانية ليواجهان بعضهما البعض في الدور قبل النهائي.
كما يلتقي الفائز من شتوتجارت وبورتو مع الفائز من نوتنجهام فورست وميتييلاند، في حين يلعب الفائز من بولونيا وروما مع الفائز من ليل وأستون فيلا، على أن يصعد فريقان من هذه الأندية الثمانية ليواجهان بعضهما البعض في الدور قبل النهائي. وتلعب مباريات ذهاب دور الثمانية يوم 9 أبريل القادم، على أن تقام لقاءات الإياب بعدها بأسبوع، في حين أن مباراتي ذهاب قبل النهائي ستجريان يوم 30 أبريل القادم، فيما تجرى مباراتا الإياب يومي 7 مايو المقبل، ويستضيف ملعب (بشكتاش ستاديوم) بمدينة إسطنبول التركية المباراة النهائية في 20 مايو القادم.

