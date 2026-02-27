السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات للفروسية» يستضيف «التأهيلية الثالثة» لقفز الحواجز

«الإمارات للفروسية» يستضيف «التأهيلية الثالثة» لقفز الحواجز
27 فبراير 2026 21:46

دبي (وام)
يستضيف نادي دبي للفروسية على ميادين مركز الإمارات للفروسية على مدار يومي السبت والأحد، الجولة التأهيلية الثالثة لقفز الحواجز التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي.
وتأتي الجولة الثالثة المؤهلة لنهائي دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، في قطر أبريل المقبل، استكمالاً للمنافسات التأهيلية الماضية، انطلاقاً من بطولة منتجع الفرسان الرياضي الدولي منتصف ديسمبر 2025، وبطولة الشارقة الدولية (26) في الأسبوع الأول من فبراير الجاري.
وتشمل الجولة 6 فعاليات دولية بواقع منافستين لكل فئة، الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة، والثانية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتقام المسارات لفئة الشباب بحواجز الـ 130 سم، ولفئة الجونيورز بحواجز الـ 120 سم، ولفئة الفرسان الأشبال بحواجز الـ 110 سم.

