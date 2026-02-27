«ختامي الوثبة».. «طرفاشة» تحلق بناموس الحقايق الأبكار و«شاهين» يغرد بلقب الجعدان

أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة 2026 بالوثبة، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت منافسات اليوم الثاني من المهرجان الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، تنافس قوي بين المطايا على مدار 16 شوطاً للحقايق لمسافة 4 كلم.

وأهدت «طرفاشة» مالكها خلفان سالم بن خلفان بالعري الكتبي، ناموس أول أشواط الحقايق الأبكار، بعد أن خطفت المركز الأول في أخر لحظة بتوقيت في 5:45:08 دقيقة.

وكسب «شاهين» لمبارك حمد بن مبارك النابت، ناموس الشوط الثاني للجعدان، بتوقيت قدره 5:44:48 دقائق. وكانت «أوزان» لمحمد عبدالله سعيد علي بوصلعة، صاحبة الصدارة في الشوط الثالث بتوقيت قدره 5:46:48 دقائق.

وفيما تبقى من الأشواط في منافسات الحقايق، تصدر «مهيض» لمبارك حمد بن علي الجديلي، الشوط الرابع للجعدان مسجلاً توقيتاً زمنياً بلغ 5:47:00 دقائق.

وتفوقت «ناصية» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي على منافسيها في الشوط الخامس للحقايق الأبكار، وقطعت مسافة الشوط في 5:48:95 دقائق، و«كسب» هدوء«لمالكه أحمد سهيل بن صغير العامري لقب الشوط السادس للأبكار، بتوقيت 5:48:83 دقائق.

وبسط»الباتريوت«لمالكه علي محمد بن يراك الزيدان، سيطرته على الشوط السابع، بتوقيت 5:42:18 دقائق، ونجحت»وسام«لسالم ثعلوب بن سالم الدرعي، في انتزاع لقب الشوط الثامن، خلال 5:46:46، بينما عبرت»العبور«بمالكها محمد سالم بالهويمل العامري إلى ناموس الشوط التاسع في 5:46:96 دقائق.

نجح»راهي«لمالكه صبيح حمد بن سالم حمود الوهيبي، في الفوز بناموس الشوط العاشر للجعدان، بعد أن وصل إلى خط النهاية في 5:46:95 دقايق، وفي الشوط 11 فازت «تملك»، بالمركز الأول، بعد وصلت إلى خط النهاية في 5:48:75 دقائق.

وفي الشوط 12 تصدر «أرباح» لمالكه عيلان سعيد بن عيلان المهيري، بعد أن تفوق على منافسيه بتوقيت قدره 5:49:55 دقائق، وفي الشوط 13 فاز «رايق» لعلي راشد بن محمد الزبداني المري، بتوقيت قدره 5:47:83 دقائق، وفي الشوط 14 «فازت «هدوء» لحمد ضعيف بن غدير الكتبي، بتوقيت قدره 5:48:38 دقائق.

وفي الشوط 15 فازت «أسياد» لسعيد حزيم بن ثعيلب الهاجري، بتوقيت قدره 87: 49: 5 دقائق.