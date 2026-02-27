مشجع يسقط ميسي أرضاً في بورتوريكو

سان خوان(أ ب)

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للسقوط أرضاً، بعدما دفعه مشجع ورجل أمن في نهاية مباراة فريقه إنتر ميامي الودية في بويرتوريكو.

وخاض إنتر ميامي مباراة ودية مع إندبيندينتي دل فالي الإكوادوري، في بايامون أمس، حينما ركض أحد المشجعين إلى وسط الملعب وأمسك ميسي قبل أن يقوم حارس أمن بإسقاطهما أرضاً. ولم يبدو أن ميسي تعرض لآذى، حيث نهض وتوجه إلى مكان آخر من الملعب. وحدث ذلك في الدقيقة 88 تقريباً من المباراة الودية، حيث قفز عدد من المشجعين إلى أرض ملعب "خوان رامون لوبرييل".

وكان من المقرر إقامة المباراة في 13 فبراير الجاري، ولكن تم تأجيلها بسبب شعور ميسي بألم في ساقه خلال المباراة الاستعراضية السابقة ضد برشلونة الإكوادوري. ويواجه ميامي بعد غد الأحد منافسه أورلاندو سيتي في الدوري الأميركي، وهو الذي بدأ موسمه بالخسارة بثلاثية أمام لوس أنجلوس إف سي.