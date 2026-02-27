مدفيديف يتحدى خريكسبور على لقب «دبي للتنس»

دبي(أ ف ب)

بلغ الروسي دانييل مدفيديف نهائي دورة دبي في كرة المضرب (500 نقطة)، بتخطيه المصنف الأول فيها والثامن عالمياً الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-4 و6-2.

ويلتقي مدفيديف في النهائي مع الهولندي تالون خريكسبور، الذي حقق فوزاً مفاجئاً على الروسي أندري روبليف السادس 7-5 و7-6 (6/8).

وقال مدفيديف الذي بلغ النهائي ال42 في مسيرته الاحترافية: «إذا منحتموني ملاعب سريعة كما كانت في السابق، فربما أستطيع تقديم شيء مماثل، لكن لم يعد هناك الكثير من هذه الملاعب في بطولات جولة المحترفين حاليا».

وأضاف: «إذا نجحت في تقديم أداء أفضل غداً (السبت)، فستكون لدي فرصة لتحقيق الفوز».

ويطمح الروسي المصنف ثالثاً في الدورة والأول عالمياً سابقاً، إلى إحراز لقب دبي للمرة الثانية بعد 2023، في إنجاز سيكون الأول من نوعه على الصعيد الشخصي، إذ لم يسبق له أن توج بلقب الدورة أو البطولة ذاتها مرتين من أصل الألقاب الـ22 في مسيرته.

وخاض مدفيديف أمام أوجيه-ألياسيم نصف النهائي الثالث والخمسين في مسيرته على الأراضي الصلبة، متخلفاً فقط عن الصربي نوفاك ديوكوفيتش على هذا الصعيد بين اللاعبين الناشطين حالياً.

وحافظ اللاعبان على الإرسال في الأشواط التسعة الأولى في مجموعة افتتاحية متقاربة، 5-4 لمدفيديف، من دون أن تسنح أمام أي منهما أي فرصة للكسر، قبل حسم الروسي الأمور على إرسال الكندي في الشوط العاشر 6-4.

ولم يجد بطل فلاشينج ميدوز في 2021 صعوبة في حسم المجموعة الثانية والمباراة 6-2، بفضل كسرين لإرسال أوجيه-ألياسيم في الشوطين الرابع 4-1 والسادس 6-2، علما أن مدفيديف لم يتعرّض لأي فرصة لكسر إرساله خلال ساعة و24 دقيقة من اللعب.

وفي المواجهة الثانية، وبعد أن أنقذ ثلاث محاولات لكسر إرساله ليتقدم 6-5 خلال المجموعة الأولى، طلب خريكسبور استراحة طبية بعد أن عانى من أوجاع في العضلية الخلفية للفخذ.

وعاد خريكسبور بعد دقائق ليكسر إرسال روبليف وينتزع المجموعة.

وحافظ ابن ال 29 عاماً على أدائه القويّ في المجموعة الثانية، لا سيما على إرساله، وذلك رغم صعوبته في التحرك.

وتحولت المواجهة إلى منازلة في الإرسالات الساحقة، قبل أن يلجأ اللاعبان إلى شوط فاصل لكسر التعادل.

وأهدر روبليف تقدمه 3-0 في الشوط الفاصل، ثمّ فرصتين لحسم المجموعة وهو متقدم 6-4، ليسطّر الهولندي عودة قوية، ليحسم المجموعة فالمباراة.

وقال خريكسبور، الذي أنهى المباراة ب19 إرسالاً ساحقاً مقابل 20 لمنافسه روبليف: «لا أعلم كيف تمكنت من حسم هذه المواجهة».

وأضاف: «كنت بالكاد أستطيع المشي مع نهاية المجموعة الأولى. أعتقد أنني كنت سيئ الحظ ومحظوظا في الوقت ذاته».

وتابع «ثم حالفني الحظ كثيرا في شوط كسر التعادل لأفوز بالمباراة بمجموعتين. لأنه لو امتدت إلى ثلاث مجموعات، لكانت الأمور صعبة للغاية بالنسبة لي».

وبلغ خريكسبور نهائي إحدى دورات المحترفين للمرة السادسة في مسيرته، والثانية في فئة ال 500 نقطة، كما أصبح أول هولندي يبلغ نهائي هذه الدورة.