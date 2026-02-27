السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا عن ضغوط اللقب على أرتيتا: «إيلاند رود» أهم!

جوارديولا عن ضغوط اللقب على أرتيتا: «إيلاند رود» أهم!
27 فبراير 2026 22:05

لندن(د ب أ)
رفض الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مناقشة ضغوط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أنه «ليس هنا لتقديم النصائح» لمنافسه ومواطنه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ويتأخر مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا عن أرسنال بقيادة أرتيتا بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهناك مباراة مؤجلة لسيتي.
ويدرك مدرب مانشستر سيتي جيداً ضغوط مثل هذه المواقف، حيث قاد فريقه للفوز بستة ألقاب، بالإضافة إلى ستة ألقاب أخرى مع برشلونة وبايرن ميونيخ. وعلى النقيض، فإن أرتيتا يسعى لتحقيق لقبه الأول في الدوري، وهو إنجاز يدعي منافسه أنه لا يتذكره. وسئل جوارديولا في مؤتمر صحفي عما إذا كان يشعر بالضغط الذي يشعر به أرتيتا، قال: «لا أتذكر، لست هنا لتقديم النصائح لميكيل.» وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «عندما كنا في هذه السلسلة الرائعة نتنافس ضد ليفربول قبل سنوات، لم أكن أدرك ذلك حينها، ولا أدركه الآن، إنه ملعب إيلاند رود، وهذا هو كل ما يشغل بالي».

أخبار ذات صلة
أكثر 10 أندية إنفاقاً على رواتب اللاعبين.. السيطرة إنجليزية
دوري أبطال أوروبا.. إسبانيا تقترب من «المقعد الإضافي»
جوارديولا
أرسنال
ميكيل أرتيتا
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©