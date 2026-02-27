جوارديولا عن ضغوط اللقب على أرتيتا: «إيلاند رود» أهم!

لندن(د ب أ)

رفض الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مناقشة ضغوط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكداً أنه «ليس هنا لتقديم النصائح» لمنافسه ومواطنه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال ويتأخر مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا عن أرسنال بقيادة أرتيتا بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهناك مباراة مؤجلة لسيتي.

ويدرك مدرب مانشستر سيتي جيداً ضغوط مثل هذه المواقف، حيث قاد فريقه للفوز بستة ألقاب، بالإضافة إلى ستة ألقاب أخرى مع برشلونة وبايرن ميونيخ. وعلى النقيض، فإن أرتيتا يسعى لتحقيق لقبه الأول في الدوري، وهو إنجاز يدعي منافسه أنه لا يتذكره. وسئل جوارديولا في مؤتمر صحفي عما إذا كان يشعر بالضغط الذي يشعر به أرتيتا، قال: «لا أتذكر، لست هنا لتقديم النصائح لميكيل.» وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «عندما كنا في هذه السلسلة الرائعة نتنافس ضد ليفربول قبل سنوات، لم أكن أدرك ذلك حينها، ولا أدركه الآن، إنه ملعب إيلاند رود، وهذا هو كل ما يشغل بالي».