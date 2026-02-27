إنريكي: قادرون على الفوز بدوري الأبطال

لندن(د ب أ)

أعرب الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قناعته بأن فريقه لا يزال هو المنافس الذي يجب التغلب عليه، في سعيه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

وقد أوقعت قرعة دور ال16 التي أجريت اليوم الجمعة حامل اللقب في مواجهة تشيلسي الإنجليزي، ولكن بعد أن رفعوا الكأس للمرة الأولى في نهاية الموسم الماضي رغم رحيل نجمهم كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الصيف، لا يزال مدربهم الإسباني واثقاً من الاحتفاظ باللقب.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: «لم يتوقع أحد فوزنا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. الوضع مختلف تماماً الآن.» وأضاف: «الجميع يعلم أننا قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولكن لتحقيق ذلك، علينا تحسين مستوى أدائنا، نحن ندرك ذلك.» وحال أراد باريس سان جيرمان التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، فعليه إيجاد طريقة لتجاوز تشيلسي، الذي هزمه 3/ صفر، في نهائي كأس العالم للأندية في نيوجيرسي الصيف الماضي، على الرغم من أن لويس إنريكي يؤكد أن تلك المباراة لن تؤثر على مباراتي الذهاب والإياب.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «قرعة دوري أبطال أوروبا صعبة كالعادة، لا نتوقع شيئاً مختلفاً.» وتابع: «نحن سعداء، فسيكون من المثير للاهتمام اللعب ضد أحد أفضل الفرق الإنجليزية، الذي نعرفه جيداً.» وواصل: «لا يوجد لدينا أي شعور بالانتقام، فهذه بطولة مختلفة، هذا هو مسارنا ونحن معتادون عليه.» وذكر أيضاً: «نحن أبطال هذه البطولة حالياً، لذا تكمن المشكلة في جميع الفرق الأخرى، عليهم أن يلعبوا ضدنا، هذا ما أعتقده.»