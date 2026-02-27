السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إنريكي: قادرون على الفوز بدوري الأبطال

إنريكي: قادرون على الفوز بدوري الأبطال
27 فبراير 2026 22:26

لندن(د ب أ)
أعرب الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قناعته بأن فريقه لا يزال هو المنافس الذي يجب التغلب عليه، في سعيه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.
وقد أوقعت قرعة دور ال16 التي أجريت اليوم الجمعة حامل اللقب في مواجهة تشيلسي الإنجليزي، ولكن بعد أن رفعوا الكأس للمرة الأولى في نهاية الموسم الماضي رغم رحيل نجمهم كيليان مبابي إلى ريال مدريد في الصيف، لا يزال مدربهم الإسباني واثقاً من الاحتفاظ باللقب.
وقال إنريكي في مؤتمر صحفي: «لم يتوقع أحد فوزنا بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. الوضع مختلف تماماً الآن.» وأضاف: «الجميع يعلم أننا قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولكن لتحقيق ذلك، علينا تحسين مستوى أدائنا، نحن ندرك ذلك.» وحال أراد باريس سان جيرمان التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي، فعليه إيجاد طريقة لتجاوز تشيلسي، الذي هزمه 3/ صفر، في نهائي كأس العالم للأندية في نيوجيرسي الصيف الماضي، على الرغم من أن لويس إنريكي يؤكد أن تلك المباراة لن تؤثر على مباراتي الذهاب والإياب.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «قرعة دوري أبطال أوروبا صعبة كالعادة، لا نتوقع شيئاً مختلفاً.» وتابع: «نحن سعداء، فسيكون من المثير للاهتمام اللعب ضد أحد أفضل الفرق الإنجليزية، الذي نعرفه جيداً.» وواصل: «لا يوجد لدينا أي شعور بالانتقام، فهذه بطولة مختلفة، هذا هو مسارنا ونحن معتادون عليه.» وذكر أيضاً: «نحن أبطال هذه البطولة حالياً، لذا تكمن المشكلة في جميع الفرق الأخرى، عليهم أن يلعبوا ضدنا، هذا ما أعتقده.»

أخبار ذات صلة
دوري أبطال أوروبا.. إسبانيا تقترب من «المقعد الإضافي»
بنفيكا يعلّق عضوية 5 مشجعين بسبب فينيسيوس
لويس إنريكي
باريس سان جيرمان
تشيلسي
دوري أبطال أوروبا
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©