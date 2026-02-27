بايرن جاهز لقمة «الكلاسيكر»

ميونيخ (د ب أ)

يخوض بايرن ميونيخ مباراة الكلاسيكر في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، غداً السبت، ضد غريمه التقليدي بروسيا دورتموند، وهو في قمة تركيزه وجاهزيته بعد أسبوع من التدريبات المكثفة، ساعياً لحسم لقب المسابقة عملياً. ويتربع بايرن على قمة الترتيب متقدماً بثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه دورتموند، وربما يوسع الفارق إلى 11 نقطة في حال فوزه في اللقاء الذي يقام على ملعب منافسه، الذي يمكنه هو الآخر تقليص الفارق إلى 5 نقاط، حال انتصاره.

وصرح فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، اليوم الجمعة، أن فريقه جاهز للمباراة المرتقبة في دورتموند، حيث لم يخسر على ملعب منافسه العتيد بالدوري منذ عام 2018.

وقال كومباني: «خضنا تدريبات مكثفة وأصبحنا جاهزين، وهذا ما أحبه. لقد كان أسبوعاً رائعاً، وأدينا كل شيء على أكمل وجه حتى انطلاق المباراة، والآن نريد أن ننقل هذا الأداء إلى أرض الملعب».

ولم يتعرض أي من الفريقين للخسارة سوى في مباراة واحدة فقط هذا الموسم بالدوري الألماني، حيث خسر دورتموند في مباراة الذهاب بين الفريقين التي جرت بمدينة ميونيخ في الخريف الماضي، بينما خسر بايرن على ملعبه أمام أوجسبورج الشهر الماضي. ويمتلك بايرن أقوى هجوم في البطولة هذا الموسم حتى الآن برصيد 85 هدفاً، ويسعى نجمه الإنجليزي المخضرم هاري كين لمعادلة الرقم القياسي في بوندسليجا بتسجيل ثنائية للمرة الرابعة على التوالي.

وفي المقابل، يملك دورتموند ثاني أفضل دفاع في المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما استقبل 22 هدفاً فقط، متفوقاً بهدف واحد على بايرن.

وأضاف كومباني أنه يستمتع بهذه المناسبة الكبيرة، قائلاً: «الكلاسيكر لقب في حد ذاته. الحقيقة أن هذه المباريات مهمة للغاية لدرجة أنها تستحق لقبا خاصا بها». وأوضح المدرب البلجيكي: «من حيث الشعور، هذه هي المباريات التي نلعب كرة القدم من أجلها. ليست مباراة دورتموند ضد أي فريق آخر، بل هي مباراة دورتموند ضد بايرن ميونخ. بالنسبة لي، كل ما يهمني هو الفوز. فرصة الفوز هناك هي أروع شيء بالنسبة لي». وكشف كومباني أن مانويل نوير «39 عاماً»، حارس مرمى الفريق المحنك، ربما يعود للتدريبات بعد تعافيه من إصابة في عضلة الساق، مشيراً إلى أنه سيناقش مع معاونيه الخطوات التالية، لكن من غير المرجح أن يشارك فيما قد تكون آخر مباراة له في الكلاسيكر، حيث لا يزال مستقبله مع الفريق بعد هذا الموسم غير محسوم«.

وأشار مدرب بايرن»نوير قد يتدرب معنا اليوم، ثم سنناقش الأمر حتى موعد المباراة. كل شيء إيجابي، لكن ربما ليس غداً«. وتابع: «نحن نناقش الأمر مع مانو. إذا لم يكن ذلك ممكناً، فسوف نعتمد على يوناس أوربيج، الذي لطالما شغل مكانه بشكل ممتاز». وكان كومباني حذراً بشأن تأثير خروج دورتموند من دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع الحالي على يد أتالانتا الإيطالي على أدائهم في مباراة الغد. وأتم مدرب بايرن تصريحاته قائلاً: «ربما يكون لذلك تأثير على دورتموند، لا أحد يعلم. كانت انتكاسة بالنسبة لهم، لكنها كانت أيضاً مباراة كان بإمكانهم التأهل من خلالها. ولذلك، فإن الأمر له تأثير ذهني، والذي يمكن أن يسير في أي من الاتجاهين». من جانبه، قال مدرب دورتموند، الكرواتي نيكو كوفاتش، إن فريقه عازم على التعويض عن خسارته في بيرجامو أمام بايرن ميونيخ. وأضاف كوفاتش: «سيلعب أحد عشر لاعباً على أرض الملعب، وسيبذلون قصارى جهدهم. سيحاولون هنا في ملعبنا، وبدعم من جماهيرنا، الفوز على بطل ألمانيا». وتابع: «بايرن ميونيخ فريق من الطراز الرفيع، وسيتطلب منا بذل كل ما لدينا. علينا أن نلعب بكل قوتنا من البداية إلى النهاية».