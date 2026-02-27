السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
برينسيبي ينفذ قفزة جوية من أعلى «عين دبي»

برينسيبي ينفذ قفزة جوية من أعلى «عين دبي»
27 فبراير 2026 22:31

دبي (وام)
نفذ بطل التزلج الشراعي الإيطالي أندريا برينسيبي قفزة من أعلى «عين دبي» بارتفاع 250 متراً، قبل أن يهبط على مياه الخليج العربي قبالة جميرا بيتش ريزيدنس، في تجربة استغرقت 58 ثانية من التحليق المتواصل.
وانطلقت المغامرة عند الساعة 6:54 صباحاً، وسط رياح شمالية غربية بسرعة 14 عقدة بحرية، حيث استخدم برينسيبي مظلته ليؤدي ست حركات متتابعة من مناورة «حول العالم» أثناء الهبوط، في عرض يرجح أنه الأول من نوعه على هذا الارتفاع وبهذا الأسلوب.
وتعد «عين دبي» أعلى عجلة مشاهدة في العالم بارتفاع يتجاوز 250 متراً، وتقع في جزيرة بلوواترز وتندرج ضمن محفظة «دبي القابضة للترفيه».
وأشار برينسيبي إلى أن الفكرة بدأت قبل 18 شهراً، وتطورت إلى مشروع متكامل خضع لاختبارات مكثفة على مدى ثلاثة أيام قبل التنفيذ، حيث تكللت المحاولة بالنجاح من أول قفزة فعلية.
وأوضح أن التحكم في المظلة بالقرب من سطح الأرض مع وجود رياح محدودة شكّل تحدياً تقنياً، قبل الوصول إلى منصة الانطلاق على ارتفاع 250 متراً.
وأشرف على تنفيذ المشروع سيرجيو كانتاغالي، المدير الرياضي لبطولة «ريد بُل كينج أوف ذا إير»، الذي يمتلك خبرة تزيد عن أربعة عقود في رياضات الألواح.
وخلال فترة التحضير، عمل الفريق على اختبار أنظمة السلامة والحلول التقنية، باستخدام طائرة مسيّرة لإطلاق المظلة ونظام تحرير يدوي سريع.
ويُعد برينسيبي، من مواليد 25 سبتمبر 2004 في كالامبروني بإيطاليا، أحد أبرز المتخصصين في فئة «Big Air»، حيث توج بلقب «ريد بُل كينج أوف ذا إير» عامي 2023 و2024، وببطولة العالم لفئة «GKA Big Air» عامي 2022 و2023.

عين دبي
