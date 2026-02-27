السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
بنفيكا يعلّق عضوية 5 مشجعين بسبب فينيسيوس

بنفيكا يعلّق عضوية 5 مشجعين بسبب فينيسيوس
27 فبراير 2026 23:11

لشبونة(أ ف ب)
علّق نادي بنفيكا بطاقات الاشتراك بشكل موقت لخمسة مشجعين، يُشتبه في قيامهم بإيماءات عنصرية خلال المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني، في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في 17 من الشهر الحالي على ملعب النور، وفقاً لما أعلنه النادي البرتغالي الجمعة.
وأوضح بنفيكا، في بيان رسمي، أن "فتح الإجراءات التأديبية جاء عقب تحقيق داخلي أُطلق بعد المباراة، على خلفية سلوكيات غير لائقة في المدرجات ذات طابع عنصري، تتعارض مع القيم والمبادئ التي تحكم النادي".
وشدد النادي على أنه "لا يتسامح مع أي شكل من أشكال التمييز أو العنصرية"، مشيراً إلى أن الأعضاء الخمسة قد يواجهون عقوبة الإقصاء النهائي.
وخلال مباراة الذهاب التي انتهت بفوز ريال مدريد 1-0، اتهم المهاجم البرازيلي للنادي الإسباني فينيسيوس جونيور، صاحب هدف اللقاء الوحيد، لاعب بنفيكا الأرجنتيني جانلوكا بريستياني بتوجيه إهانة عنصرية له بوصفه بـ"القرد".
وأوقف الحكم المباراة لنحو عشر دقائق، فيما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إيقاف المهاجم الأرجنتيني احترازياً عن لقاء الإياب، الذي حسمه ريال مدريد 2-1 الأربعاء.
واعترض النادي البرتغالي على قرار الاتحاد القاري، مؤكدا الخميس أن لاعبه ليس عنصرياً، و"نفى بشكل قاطع" ما تردد في تقارير صحافية بشأن إبلاغ بريستياني زملاءه أو إدارة النادي بتوجيه إهانة عنصرية إلى فينيسيوس جونيور.
وبالإضافة إلى الواقعة التي طالت اللاعب الأرجنتيني، أظهرت مقاطع مصورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعادت نشرها وسائل إعلام إسبانية، مشجعين في ملعب النور وهم يقومون بإيماءات القرد باتجاه فينيسيوس.

