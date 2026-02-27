بعد خماسية الجزيرة.. الأرقام السلبية تهز جدران «الملك»

علي معالي (أبوظبي)

زادت الهزيمة بخماسية أمام الجزيرة في الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين، حصيلة الأرقام القياسية السلبية لفريق الشارقة، بالخسارة في 3 مباريات متتالية بعدد كبير من الأهداف، الأولى أمام شباب الأهلي برباعية، ثم أمام عجمان بثلاثية، وأخيراً الجزيرة بخماسية، ليصل إجمالي الأهداف إلى 12 هدفاً في 3 مباريات، وهو ما يحدث لأول مرة للفريق خلال مسيرته بالاحتراف التي انطلقت موسم 2008-2009، كما أنها المرة الأولى التي يخسر فيها «الملك» بتلك الطريقة القاسية في هذه المرحلة من عمر الدوري، والهزيمة هي الخامسة للشارقة على التوالي، سواء على المستويين المحلي والقاري، كما أن اهتزاز شباك الشارقة بخمسة أهداف أمام الجزيرة من المرات القليلة التي تحدث في مسيرة النادي.

وتؤكد الدرجات الخاصة بمدافعي الشارقة، وفق موقع «سوفاسكور» الشهير في الإحصائيات، الحالة التي كان عليها دفاع الملك، حيث حصل خالد الظنحاني على 5.2 من 10، وحصل شاهين عبدالرحمن كابتن الفريق، على 4.5 من 10، فيما نال بيريرا الوافد الجديد من البطائح في الانتقالات الشتوية على 5.4 من 10، والكوري يو مين شو على 6 من 10، وهي درجات تؤكد حالة التراجع الكبيرة للخط الخلفي للشارقة.

وخرجت التصريحات من الشارقة لتؤكد الحالة السيئة التي يعيشها الفريق، سواء من المدرب أو اللاعبين، حيث قال البرتغالي خوسيه مورايس، مدرب الشارقة: «عندما ترتدي شعار فريق كبير بحجم الشارقة، ينبغي أن يكون المستوى أفضل، وليس لدي الكثير لأقوله، وأنا مسؤول عما حدث للفريق أمام الجزيرة، وعلينا العمل بجد وجهد كبيرين من أجل التغيير، والعودة إلى الطريق الصحيح، وهذا هو هدفنا خلال الفترة المقبلة».

أما كايو لوكاس، مهاجم الفريق، فخرجت تصريحاته مليئة بالحزن والدموع معاً قائلاً: «لست أدري ماذا أقول، ولست أدري ماذا حدث لزملائي في الملعب، ولو استمر حالنا على هذا المنوال، فإن الوضع سوف يزداد سوءاً، لا بد من التفكير بشكل جيد فيما نقدمه لهذا الفريق الكبير، وعلينا معالجة الأخطاء التي نقع فيها، ولا بد أن أفكر كثيراً فيما فعلته في هذه المباراة».

وأضاف: «نمتلك مجموعة لديها جودة عالية في الملعب، ولكن عليهم التفكير بهدوء وسرعة معاً حتى نعود إلى طريق الانتصارات، وهو أمر لا بد منه قبل أن نقع في المحظور، وعلينا مراجعة أنفسنا، ومعرفة قيمة الشعار الذي نلعب من أجله».