تحدي حفيت يدخل مرحلة الحسم وحامل اللقب يودع البطولة

العين (الاتحاد)

تواصل منافسات «تحدي حفيت الرياضي» تصاعدها الفني والتنظيمي، حيث شهد استاد الغاف بنادي الاتحاد في حي زاخر إقامة مباريات دور الـ16 من بطولة الأحياء السكنية، في أجواء اتسمت بالندية العالية والانضباط التكتيكي والحضور المجتمعي اللافت، مع اقتراب المنافسات من مراحلها الحاسمة.

وحضر المباريات عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وكان في استقباله سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار مدير «تحدي حفيت الرياضي»، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة المنظمة ومسؤولي بلدية مدينة العين ونادي العين الرياضي، في حضور يعكس الدعم المؤسسي المتواصل لمسيرة البطولة.

وأسفرت المواجهات عن تأهل ثمانية فرق إلى الدور ربع النهائي، حيث فاز فريق النيادات على الصاع بنتيجة (5-0)، فيما تغلب المريال على زاخر (3-1)، وأم غافة على القوع (4-0)، بينما سجل الفقع أكبر انتصارات الدور بفوزه على غنيمة (6-0). كما تأهل الهير بعد فوزه على فلج هزاع (3-1)، والعامرة بتغلبه على الظاهر (2-1).

وشهدت مواجهتان حسماً مثيراً عبر ركلات الترجيح، حيث تأهل المرخانية بعد تعادله مع رملة زاخر (1-1) قبل أن يحسم المواجهة بنتيجة (8-7)، فيما صعد المناصير عقب تعادله مع السلامات (2-2) وفوزه بركلات الترجيح (7-6)

وفي مؤشر يعكس تغير موازين المنافسة هذا الموسم، غادر فريق نعمة، بطل النسخة الأولى، البطولة من مرحلة المجموعات، ولم يسجل حضوره في دور الـ16، في تأكيد على اتساع دائرة التنافس وارتفاع المستوى الفني بين الفرق المشاركة.

وفي سياق التوسع النوعي للبطولة، افتتح سالم راشد بن حضيرم الكتبي بطولة هوكي الجليد بصالة تزلج هيلي، في خطوة تعكس تنوع الألعاب المدرجة ضمن البرنامج واستمرار الحدث في استقطاب شرائح جديدة من المجتمع.

وعلى صعيد ردود الفعل، أكد هزاع الشرياني، مدير فريق الفقع، أن النسخة الحالية من البطولة تشهد تطوراً واضحاً مقارنة بالنسخة الماضية، مشيراً إلى أن الفريق يسعى هذا الموسم للمنافسة على اللقب بعد بلوغ النهائي في النسخة الأولى. وأشاد بمستوى التحكيم هذا العام، مع الاستعانة بحكام من أصحاب الدرجة الأولى، إلى جانب جودة الملاعب والتنظيم، معتبراً أن الأجواء الرمضانية تضيف بعداً اجتماعياً مميزاً للبطولة، في ظل الدعم المتواصل للأنشطة الرياضية في مدينة العين.

من جانبه، وصف شهاب أحمد، لاعب نادي العين السابق ولاعب فريق أم غافة، البطولة بأنها «كرنفال عيناوي» يعكس روح المدينة وتاريخها الرياضي، مؤكداً أن الحدث أصبح محطة سنوية ينتظرها الجميع، لما يحمله من حراك اجتماعي ورياضي يسهم في تعزيز الانتماء والفخر بأبناء المدينة، معرباً عن تطلعه إلى استمرار توسع البطولة في السنوات المقبلة.