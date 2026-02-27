«ثلاثية رحيمي» تعيد العين إلى صدارة دوري أدنوك

فيصل النقبي (خورفكان)

خطف العين نقاط مباراته أمام خورفكان ومعها صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه الصعب 3-2، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، ليصل العين للنقطة 44 وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي، الذي تراجع للمركز الثاني

وجاء الفوز عن طريق هاتريك النجم المغربي سفيان رحيمي، بينما تجمد رصيد خورفكان عند النقطة 19 في المركز التاسع.

وتقدم العين خلال الشوط الأول بهدف عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 21، وقد ألغى الحكم هدفاً آخر لمصلحة العين بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض في معادلة النتيجة عبر ضربة جزاء في الدقيقة 61 عن طريق طارق تيسودالي، لكن المغربي سفيان رحيمي كان له رأي آخر وسجل هدف العين الثاني في الدقيقة 70 ليعيد التقدم للزعيم، وبضربة جزاء أخرى عادل خورفكان النتيجة في الدقيقة 86 عن طريق أداما ديالو .

لكن سفيان رحيمي قال كلمته الأخيرة بتسجيله الهدف الثالث للعين "هاتريك" في الدقيقة 93 من زمن المباراة ليخطف النقاط الثلاث.