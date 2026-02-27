السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ثلاثية رحيمي» تعيد العين إلى صدارة دوري أدنوك

«ثلاثية رحيمي» تعيد العين إلى صدارة دوري أدنوك
27 فبراير 2026 23:45

فيصل النقبي (خورفكان) 
خطف العين نقاط مباراته أمام خورفكان ومعها صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه الصعب 3-2، في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد صقر بن محمد القاسمي بمدينة خورفكان، ليصل العين للنقطة 44 وبفارق نقطتين عن شباب الأهلي، الذي تراجع للمركز الثاني
وجاء الفوز عن طريق هاتريك النجم المغربي سفيان رحيمي، بينما تجمد رصيد خورفكان عند النقطة 19 في المركز التاسع.
وتقدم العين خلال الشوط الأول بهدف عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 21، وقد ألغى الحكم هدفاً آخر لمصلحة العين بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض في معادلة النتيجة عبر ضربة جزاء في الدقيقة 61 عن طريق طارق تيسودالي، لكن المغربي سفيان رحيمي كان له رأي آخر وسجل هدف العين الثاني في الدقيقة 70 ليعيد التقدم للزعيم، وبضربة جزاء أخرى عادل خورفكان النتيجة في الدقيقة 86 عن طريق أداما ديالو .
لكن سفيان رحيمي قال كلمته الأخيرة بتسجيله الهدف الثالث للعين "هاتريك" في الدقيقة 93 من زمن المباراة ليخطف النقاط الثلاث.

أخبار ذات صلة
«أبيض الأشبال» بطلاً لكأس اتحاد الكرة الرمضانية
أهداف «البدلاء» المُشتركة.. «ظاهرة» في دوري أدنوك للمُحترفين
العين
شباب الأهلي
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©