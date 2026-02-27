السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بني ياس يخطف «نقاط البطائح» بهدف الدقيقة 93

بني ياس يخطف «نقاط البطائح» بهدف الدقيقة 93
27 فبراير 2026 23:48

علي معالي (الشارقة)
فاز فريق بني ياس على البطائح 1-0، في مباراة الجولة الـ 18 التي جرت على استاد خالد بن محمد بإمارة الشارقة، وجاء الهدف الوحيد في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الدقيقة (93) وسجله ليونيل جوفوفو، ليصعد "السماوي" إلى المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، فيما تراجع "الراقي" إلى المركز الرابع عشر والأخير، بعد أن توقف رصيده عند النقطة 13.
جاءت المباراة قوية من الفريقين مع السعي لخطف نقاطها في ظل الوضع والترتيب المتراجع للفريقين بمسابقة الدوري، ولعب كل فريق.
وسيطر بني ياس على نسبة 59% من المباراة مقابل 41% للبطائح، وجاءت نسبة تسديدات البطائح أفضل من بني ياس، برصيد 14 تسديدة مقابل 8، ومع ذلك نجح السماوي في أن يستفيد من المباراة بخطف هدف قاتل في الدقيقة 93، دفع الفريق خطوة مهمة للأمام، فيما دخل البطائح دوامة الهبوط في ظل الصحوة التي تعيشها الفرق المنافسة له.

بني ياس
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
