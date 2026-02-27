السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
تعادل بطعم الخسارة لدبا والنصر في «دوري أدنوك»

تعادل بطعم الخسارة لدبا والنصر في «دوري أدنوك»
27 فبراير 2026 23:58

معتصم عبدالله (أبوظبي)
فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة دبا وضيفه النصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب دبا ضمن الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، في نتيجة لم تخدم طموحات الطرفين.
وجاءت البداية متوازنة، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني، عبر البرازيلي كارلوس فينيسيوس في الدقيقة 48، مستفيداً من هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك.
ورد «العميد» سريعاً، بعدما قاد عبدالله توري هجمة فردية مميزة أنهاها بتسديدة متقنة في الدقيقة 65، معلناً هدف التعادل.
وحاول الفريقان خطف هدف الفوز في الدقائق المتبقية، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن الهجمات المتبادلة، ليكتفي كل طرف بنقطة.
ورفع دبا رصيده إلى 13 نقطة في المركز قبل الأخير، فيما بلغ النصر النقطة 23 في المركز السادس، لكنه واصل نزيف النقاط بفشله في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي، في وقت لا يزال فيه «النواخذة» يصارع للهروب من منطقة الخطر.

