مدرب دبي للسلة يشيد بأمسية المدرجات في الفوز على أسفيل ليون

علي معالي (أبوظبي)

عبر يوريكا جوليماتش مدرب نادي دبي لكرة السلة، عن سعادته بالانتصار الأخير على فريق أسفيل ليون الفرنسي في منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة «اليوروليج»، موجهاً شكره إلى الجماهير التي تقف خلف الفريق بمنتهى القوة.

قال يوريكا: «لمباراة لم تكن سهلة، لكننا تعاملنا معها بتركيز وانضباط عالٍ، ونجحنا في توسيع فارق النقاط لمصلحتنا تدريجياً، ودافعنا بشكل قوي، وحافظنا على إيقاعنا حتى صافرة النهاية، والأهم أننا استطعنا، أن نساهم في توفير أكثر من 3,000 وجبة للأسر في شهر رمضان».

وأكد ديان كامينياشيفيتش الرئيس التنفيذي أن قيمة الأمسية تتجاوز نتيجة المباراة، قائلاً: «أن نبدأ شهر رمضان بانتصار أمر مميز، لكن الأهم أن نقترن هذا الفوز بدعم آلاف الأسر في مختلف أنحاء الدولة، وكرة السلة جمعت لاعبينا وجماهيرنا وشركاءنا حول هدف أسمى، وصنعنا معاً أثراً حقيقياً، وهذا ما يمثله فريق دبي لكرة السلة، التنافس على أعلى مستوى أوروبي، تمثيل دبي بكل فخر، والالتزام الدائم بمسؤوليتنا تجاه المجتمع.»

وعلى أرضية الملعب، نجح نادي دبي في تقديم مباراة مميزة فاز فيها بفارق 11 نقطة (96-85)، وقدّم أداءً جماعياً متماسكاً، حيث فرض مفيوندو كابينجيلي حضوره مبكراً هجومياً، فيما منح دواين بايكن وماكينلي رايت الفريق التوازن والسيطرة اللازمة لحسم المواجهة.