«دولية الفجيرة للتنس» تنطلق الإثنين

الفجيرة (وام)

تستعد إمارة الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتسجيل محطة تاريخية جديدة في رياضة التنس على مستوى المنطقة، حيث يستضيف نادي الفجيرة للتنس بطولة الفجيرة الدولية الأولى المفتوحة للتنس، ضمن بطولات فئة تشالنجر 50 نقطة التابعة لرابطة محترفي التنس، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 15 مارس 2026.

وتمثل البطولة الاحترافية خطوة نوعية في مسيرة تطوير رياضة التنس في الإمارة، من خلال استضافة منافسات دولية وإتاحة فرص الحصول على نقاط التصنيف العالمي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

كما تُعد بطولة تشالنجر فئة 50 نقطة، محطة أساسية للاعبين الساعين إلى التقدم في التصنيف العالمي والانتقال إلى منافسات جولة رابطة محترفي التنس العالمية، حيث تنضم الفجيرة من خلال استضافة هذه البطولة إلى قائمة المدن الدولية، التي توفر منصات تنافسية للاعبين الصاعدين والمحترفين.