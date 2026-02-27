السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولية الفجيرة للتنس» تنطلق الإثنين

«دولية الفجيرة للتنس» تنطلق الإثنين
28 فبراير 2026 02:07

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
محمد الشرقي: أهمية دور اللغة العربية في بناء الوعي المعرفي
صراع يونايتد ودبا الحصن على صدارة دوري الأولى مستمر

تستعد إمارة الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتسجيل محطة تاريخية جديدة في رياضة التنس على مستوى المنطقة، حيث يستضيف نادي الفجيرة للتنس بطولة الفجيرة الدولية الأولى المفتوحة للتنس، ضمن بطولات فئة تشالنجر 50 نقطة التابعة لرابطة محترفي التنس، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 15 مارس 2026.
وتمثل البطولة الاحترافية خطوة نوعية في مسيرة تطوير رياضة التنس في الإمارة، من خلال استضافة منافسات دولية وإتاحة فرص الحصول على نقاط التصنيف العالمي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.
كما تُعد بطولة تشالنجر فئة 50 نقطة، محطة أساسية للاعبين الساعين إلى التقدم في التصنيف العالمي والانتقال إلى منافسات جولة رابطة محترفي التنس العالمية، حيث تنضم الفجيرة من خلال استضافة هذه البطولة إلى قائمة المدن الدولية، التي توفر منصات تنافسية للاعبين الصاعدين والمحترفين.

الفجيرة
التنس
نادي الفجيرة للتنس
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
علوم الدار
وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو الجمهور إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط
اليوم 19:51
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان خلال اتصال هاتفي المستجدات في المنطقة
اليوم 19:39
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد السعودية بحثا خلاله التطورات الإقليمية
اليوم 19:38
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اقتصاد
31 مبادرة مجتمعية لـ «كهرباء دبي» خلال 2025
اليوم 16:51
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
الرياضة
ثلاثي بايرن ميونيخ على درب «MSN الكتالوني القياسي»
اليوم 16:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©