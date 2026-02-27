السبت 28 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«فيفا» يرسل بعثة لتقييم الوضع الأمني في المكسيك

«فيفا» يرسل بعثة لتقييم الوضع الأمني في المكسيك
28 فبراير 2026 01:04

مكسيكو(أ ف ب)
ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إرسال بعثة إلى المكسيك لتقييم عدة ملفات حساسة، أبرزها ملف الأمن، استعداداً لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، وفقاً لما أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم.
وأوضحت شينباوم أنها أجرت محادثة مع رئيس الـ "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو. وفي أعقاب ذلك، أعاد إنفانتينو التأكيد عبر إنستجرام على "ثقته الكاملة في الدولة المضيفة"، بعد أن أثارت موجة عنف في البلاد، مرتبطة بمقتل أحد أبرز زعماء تجارة المخدرات، مخاوف جديدة بشأن الأمن في المكسيك.
وذكرت شينباوم خلال مؤتمر صحفي أن إنفانتينو "طمأنني على إقامة كأس العالم في بلادنا، واتفقنا على أن بعثة من الفيفا ستأتي على أي حال لمراجعة عدة ملفات".
وتابعت الرئيسة قائلة إن رئيس الفيفا سألها عما إذا كان هناك أمر يثير قلقها بشكل خاص، فردّت عليه: "لا... يوم الأحد كانت حالة استثنائية، وعُدنا بعدها إلى الوضع الطبيعي".
وأشارت شينباوم أن مهمة الاتحاد الدولي ستركز بشكل خاص على قضايا المرور ووسائل النقل المتاحة لجماهير كرة القدم.
وسبق أن أكدت شينباوم الثلاثاء أنه لا يوجد "أي خطر" يهدد جماهير كرة القدم، وأن "جميع ضمانات السلامة والأمن" ستكون متوفرة لكي تستضيف مدينة جوادالاخارا مباريات كأس العالم 2026 كما هو مقرر.
ومن المقرر أن تحتضن جوادالاخارا في يونيو أربع مباريات من البطولة، التي تنظمها المكسيك بالتعاون مع الولايات المتحدة وكندا.
كما ستكون المدينة، إلى جانب مونتيري في شمال شرق البلاد، مضيفة لمباريات الملحق العالمي الشهر المقبل، لتحديد الفريقين الأخيرين من بين 48 منتخباً مشاركاً في النهائيات.
وشهدت المكسيك موجة عنف كبيرة بعد مقتل زعيم كارتل المخدرات نيميسيو أوسيغيرا المعروف باسم "إل مينتشو"، خلال عملية عسكرية الأحد.

