أوسيك وفيرهوفن على لقب «الملاكمة العالمي» تحت سفح الأهرامات

لندن (رويترز)

أعلنت مجلة رينج أن أولكسندر أوسيك سيدافع عن لقب ​مجلس الملاكمة العالمي في وزن الثقيل ضد الهولندي ريكو فيرهوفن بطل الكيك بوكسينج في 23 مايو ⁠تحت سفح أهرامات الجيزة في مصر.

ويحمل الأوكراني ​البطل الموحد ثلاث مرات ألقاب الاتحاد ​الدولي للملاكمة ‌ورابطة الملاكمة العالمية ومجلس ⁠الملاكمة ​العالمي، بعد تخليه عن حزام منظمة الملاكمة العالمية.

ولم يخض الملاكم (39 عاماً) أي نزال منذ فوزه على البريطاني دانييل دوبوا في ‌ملعب ويمبلي في لندن في يوليو الماضي.

وقال أوسيك، الذي يمتلك سجلاً خالياً من الهزائم (24-صفر) «أحترم مسيرته (فيرهوفن)، إنه حقاً ملك الكيك ​بوكسينج. لكن هذه ملاكمة، لعبة مختلفة، لها قواعدها الخاصة وملوكها».

أنا مستعد وأتطلع إلى مواجهته في الحلبة. ستكون تجربة فريدة لكلينا، وأعلم أن المشجعين متحمسون أيضا. ‌ليلة كبيرة قادمة».

وستبث منصة ​دازون النزال الذي سيحمل اسم «المجد في الجيزة» مباشرة.

وقال فيرهوفن (36 عاماً)، لمجلة رينج «قضيت 12 عاماً كبطل بلا منازع في الكيك ​بوكسينج للوزن الثقيل، ‌وحققت ⁠كل ‌ما كنت أطمح إلى تحقيقه. لكن ‌البقاء في القمة لفترة طويلة لم يقلل من طموحي، ⁠بل عززه. أوسيك هو بطل الملاكمة بلا منازع. ​هذا هو نوع التحدي الذي حفزني. بطل بلا منازع ضد بطل بلا منازع».

وتدرب فيرهوفن في الماضي مع البطل السابق تايسون فيوري وخاض مباراة احترافية واحدة في ​عام 2014 فاز فيها بالضربة ​القاضية.