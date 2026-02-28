«جودو الإمارات» يحلق بفضية «طشقند جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

توجت لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، بشيرات خرودي، بالميدالية الفضية، في بطولة طشقند جراند سلام الكبرى للجودو، التي تختتم منافساتها مساء اليوم بقاعة هوموا أرينا في العاصمة الأوزبكية طشقند بمنافسات الوزن الثقيل.

وشهدت البطولة مشاركة 370 لاعباً ولاعبة من 39 دولة، بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 154 ألف يورو.

وتشهد جولة اليوم خوض لاعبنا أرام جورجيان مباراتنا الأخيرة ضمن منافسات وزن تحت 90 كجم، بلقاء بطل أوزبكستان صاحب الأرض والجمهور بوبونوف دولات، والتي يسعى من خلالها منتخبنا الحصول على المزيد من نقاط التصنيف المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وجاء تتويج لاعبتنا بشيرات خرودي بفضية طشقند في الجولة الافتتاحية بعد مشوار صعب ومرهق، من مباريات الدور التمهيدي لوزن الخفيف تحت 52 كجم لفئة السيدات، والتي قدمت خلاله مستويات متقدمة، بعد أن نجحت في إقصاء العديد من المصنفات، قبل أن تخسر أمام اليابانية المصنفة الأولى فيشرو كوكورو بالإسكور الذهبي، وفي الزمن الإضافي بنتيجة 1/0، كما حدث في بطولة آسيا في بانكوك خلال شهر أبريل الماضي.

وشهدت تصفيات المجموعة خروج المرشحة الأولى ماشا بالهاوس (ألمانيا) بخسارتها أمام اليابانية الذهبية، كما غادرت منصة التتويج ليليا نوغايفا (روسيا)، حاملة برونزية أبوظبي جراند سلام وفضية طاجكستان بخسارتها أمام لاعبتنا، بعض أن فرضت بشيرات أسلوبها التكتيكي خلال التصفيات، التي شهدت أيضاً خروج البطلة الأولمبية الإيطالية أوديت جوفريدا بخسارتها على يد اليابانية كوكورو.

وفي ختام منافسات وزن تحت 52 كجم، قام الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وعزيز سوبيروف، الأمين العام لاتحاد الجودو في أوزبكستان بتسليم الميداليات إلى الفائزات الأوائل علي منصة التتويج.