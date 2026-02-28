الأحد 1 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جودو الإمارات» يحلق بفضية «طشقند جراند سلام»

«جودو الإمارات» يحلق بفضية «طشقند جراند سلام»
28 فبراير 2026 11:58

أبوظبي (الاتحاد)
توجت لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، بشيرات خرودي، بالميدالية الفضية، في بطولة طشقند جراند سلام الكبرى للجودو، التي تختتم منافساتها مساء اليوم بقاعة هوموا أرينا في العاصمة الأوزبكية طشقند بمنافسات الوزن الثقيل.
وشهدت البطولة مشاركة 370 لاعباً ولاعبة من 39 دولة، بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 154 ألف يورو.
وتشهد جولة اليوم خوض لاعبنا أرام جورجيان مباراتنا الأخيرة ضمن منافسات وزن تحت 90 كجم، بلقاء بطل أوزبكستان صاحب الأرض والجمهور بوبونوف دولات، والتي يسعى من خلالها منتخبنا الحصول على المزيد من نقاط التصنيف المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وجاء تتويج لاعبتنا بشيرات خرودي بفضية طشقند في الجولة الافتتاحية بعد مشوار صعب ومرهق، من مباريات الدور التمهيدي لوزن الخفيف تحت 52 كجم لفئة السيدات، والتي قدمت خلاله مستويات متقدمة، بعد أن نجحت في إقصاء العديد من المصنفات، قبل أن تخسر أمام اليابانية المصنفة الأولى فيشرو كوكورو بالإسكور الذهبي، وفي الزمن الإضافي بنتيجة 1/0، كما حدث في بطولة آسيا في بانكوك خلال شهر أبريل الماضي.
وشهدت تصفيات المجموعة خروج المرشحة الأولى ماشا بالهاوس (ألمانيا) بخسارتها أمام اليابانية الذهبية، كما غادرت منصة التتويج ليليا نوغايفا (روسيا)، حاملة برونزية أبوظبي جراند سلام وفضية طاجكستان بخسارتها أمام لاعبتنا، بعض أن فرضت بشيرات أسلوبها التكتيكي خلال التصفيات، التي شهدت أيضاً خروج البطلة الأولمبية الإيطالية أوديت جوفريدا بخسارتها على يد اليابانية كوكورو.
وفي ختام منافسات وزن تحت 52 كجم، قام الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، وعزيز سوبيروف، الأمين العام لاتحاد الجودو في أوزبكستان بتسليم الميداليات إلى الفائزات الأوائل علي منصة التتويج.

أخبار ذات صلة
3 مباريات لمنتخب الجودو غداً في «طشقند جراند سلام»
بشيرات تواجه بطلة طاجكستان في افتتاح «جودو طشقند»
منتخب الجودو
ناصر التميمي
أبوظبي جراند سلام
آخر الأخبار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في إمارة دبي
علوم الدار
سقوط شظايا طائرات مُسيّرة عقب اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية على ساحتي منزلين في دبي
اليوم 11:37
"الداخلية القطرية"
الأخبار العالمية
"الداخلية القطرية" تتعامل مع حريق إثر اعتراض صاروخ
اليوم 11:05
"الاتحاد للطيران"
اقتصاد
"الاتحاد للطيران" تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى 2 مارس
اليوم 10:40
علي خامنئي
الأخبار العالمية
إيران تعلن مقتل المرشد علي خامنئي
اليوم 09:50
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
الأخبار العالمية
قطر تعلن اعتراض 63 صاروخاً و11 مسيرة
اليوم 09:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©